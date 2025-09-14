Dibuja esta escena de una madre con su hijo y su ilustración se convierte en toda una crítica social

La tuitera Malena (@malenairl) ha subido a su cuenta de la red social X, aneriormente conocida como Twitter, una fotografía de un dibujo que le ha hecho a una madre con su hijo y que, sin buscarlo, se ha convertido en toda una crítica social.

"Pase por la plaza de mi casa y había una chica usando el celular con su bebé a upa y estaban en esta posición. Las dibuje", ha relatado la usuaria, justo antes de publicar la foto de su creación.

En concreto, se trata de un dibujo de lo más simple, hecho rápidamente a boli sobre un cuaderno, pero lo llamativo no es el trazo, sino la posición en la que está la madre con su bebé y su móvil.

En la imagen se puede ver como la madre tiene a su bebé en brazos con la cabeza hacia abajo, usando los brazos para sujetarlo pero con las manos utilizando su teléfono móvil, el cual está mirando.

Esta representación se ha transformado en toda una crítica social, censurando el hecho de que muchos padres dejan de prestar atencón a sus hijos por estar mirando sus móviles, incluso cuando estos son bebés.

Así, la publicación de la tuitera ha superado ya las 600.000 visualizaciones en la red social, además de los 53.000 'me gustas', los 900 retuits y los más de 100 comentarios.

"Tan triste como cierto, cada vez ver esto se vuelve más y más común"; "Igual hay que pensárselo dos veces antes de tomar estas decisiones", han comentado algunos tuiteros, quienes han puesto de manifiesto su indignación.

"Banco que hagas un dibujo y no le saques foto directamente, eso es educación"; "¿Ella como era? Eran tan buena que no sacaba fotos sin permiso y subia dibujitos", han comentado también los usuarios, aplaudiendo la actitud de la tuitera.