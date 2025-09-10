Dice Mariló Montero que "al toro no se le maltrata": la respuesta de Grison, para ponerla en bucle

Mariló Montero ha protagonizado una de las noches más tensas de la historia de La Revuelta incluso en su etapa en Movistar. Ni la Zowi ni siquiera María Pombo llegaron al nivel que se vivió en la noche del martes en TVE.

Después de afirmar desde uno de los programas más vistos de España que "el periodismo tendría que ser libre e independiente y da la sensación de que últimamente no puede serlo y tendría que serlo" llegó el tema de la tauromaquia.

La periodista pidió que volviesen los toros a la cadena pública y se las tuvo con Broncano, declarado antitaurino. En un momento de la entrevista Montero, que acudía a promocionar su participación en MasterChef, dijo que "el toro no sufre" a lo que Grison añadió "es acupuntura".