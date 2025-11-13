Dice que Rosalía no es "una gran escritora" y recuperan lo que dijo el ganador del Oscar Jorge Drexler de sus letras 

Rosalía vuelve a estar en boca de todos. La artista catalana sacó hace poco más de una semana Lux, su nuevo disco, y tiene a media España debatiendo sobre sus letras, su significado, los idiomas en los que canta y hasta sobre la iconografía que usa.

El guionista José Ardila ha dejado un comentario que ha dado mucho que hablar en redes sociales ya que cuestiona la calidad literaria de las letras de las canciones de la artista catalana.

"Rosalía es una genia musical. Pero gran escritora no es. Dejen de citar sus canciones sin música, por favor. No le hagan ese mal", ha escrito en la red social de Elon Musk Ardila, donde ha recibido decenas de mensajes a modo de respuesta.

Uno de los mensajes más aplaudidos es el que ha recordado lo que dijo de ella el cantante Jorge Drexler cuando salió Motomami, otro disco que también fue muy cuestionado en su lanzamiento.

"El disco de Rosalía es un disco donde el lenguaje es esencial"

"Se ha hablado mucho de los neologismos de su disco. El disco de Rosalía es un disco donde el lenguaje es esencial. Es el centro", decía Drexler, ganador de un Oscar por la canción Al otro lado del río, en una charla con el youtuber musical Jaime Altozano.

Añadía Drexler que Rosalía, en Motomami, "inventa un montón de palabras" y "genera o magnifica palabras": "Nadie puede decir qué tal te fue, bueno, malamente, sin que haya una referencia".

Para el músico, esto es algo que Rosalía venía haciendo desde hace mucho tiempo con El mal querer pero "el shock" le llegó a Drexler con Motomami: "Fue un shock lingüístico al principio, dije qué está pasando aquí y ese shock derivó en fascinación".

"Es increíble que en pleno 2025 aún no entiendan la forma de escribir de Rosalía, ella no es tradicional, ella crea metáforas únicas combinando el pasado y el presente, el humor y la ironía. El músico Jorge Drexler lo explicó perfectamente en este video", dice la persona que ha recuperado el vídeo del músico.