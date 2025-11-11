Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Ramón Arangüena dice lo que piensa ahora de Rosalía tras verla con Broncano en 'La Revuelta'
Ramón Arangüena dice lo que piensa ahora de Rosalía tras verla con Broncano en 'La Revuelta' 

Ha cambiado de opinión. 

Una foto de Ramon Arangüena y otra de Rosalía con Broncano en La Revuelta.

Rosalía es el nombre propio del mes de noviembre y probablemente será noticia hasta final de año e incluso en 2026, cuando, todo apunta, anuncie su gira por España y por el resto del mundo. 

Lux, su nuevo disco, se ha convertido en el álbum en español más reproducido en un día en Spotify con 42,1 millones de reproducciones en su primera jornada, casi triplicando las las cifras de Motomami que fueron 16 millones.

Además de por el disco, Rosalía ha sido noticia por ser la invitada de La Revuelta de este lunes 10 de noviembre y por sus maravillosos datos de audiencia, superando a El Hormiguero en espectadores y en cuota de pantalla. 

La cantante catalana cosechó un 20,4% de share y más de 2,7 millones de espectadores de media, logrando el mejor dato de audiencia de toda la historia del show de TVE superando la entrevista a Juan José Millás y a Juan Luis Arsuaga, que tenía 19,9% de cuota de pantalla. 

Antes de la entrevista, La Revuelta presentó un sketch que se llevó todos los aplausos y que simulaba una reunión de vecinos donde Rosalía era "la vecina que canta". El resto de propietarios era Pedro Almodóvar, Javier Calvo, Joan Pradells, Alexia Putellas, Estopa, La Zowi y Carmen Machi. 

La entrevista en La Revuelta, además, ha logrado que el periodista Ramón Arangüena cambie la opinión que tenía de Rosalía, a la que admiraba de antes pero de la que tenía una opinión de "diva". 

"Rosalía me ha hecho disfrutar de su música. Sorprendente, admirable, a veces, de otra dimensión. Con sus creaciones tan rompedoras pensé que era una diva, pero hoy he descubierto que es una mujer divertida, admirable, con los pies en la tierra y en la gente. Gracias", ha escrito el reconocido periodista y presentador en X. 

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

