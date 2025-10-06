Dimite el primer ministro de Francia y se acuerdan de Sánchez por un dato que sorprende hasta a sus más fieles

Foto del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 17 de agosto.

Un mes ha durado el primer ministro de Francia, el macronista Sébastien Lecornu, en el cargo. Este lunes 6 de octubre ha presentado su dimisión en un movimiento sorprendente porque justo en la tarde del domingo anunció su primer gabinete de Gobierno.

En un breve comunicado, el Palacio del Elíseo ha indicado que el presidente, Emmanuel Macron, ha aceptado su marcha y tendrá que buscar un nuevo Primer Ministro en los próximos días.

A raíz de esta noticia, el periodista Idafe Martín ha publicado un tuit que está dando mucho que hablar en X y que da buena cuenta de lo mucho que lleva ya Pedro Sánchez en el Gobierno.

"Desde que Pedro Sánchez es presidente ha convivido con 7 primeros ministros franceses (Macron debe nombrar hoy al octavo), 3 italianos, 5 británicos y 3 alemanes. La inestabilidad", ha afirmado el periodista.

El dirigente socialista llegó al poder el 2 de junio de 2018 y lleva desde entonces gobernando España, la primera vez con un Gobierno de coalición con Podemos y ahora con Sumar y el apoyo de todo el arco parlamentario salvo PP y Vox.