Dioni, de Camela, deja bien claro lo que piensa sobre el mensaje que Melody lanzó tras Eurovisión

Dioni Martín, cantante de Camela, ha lanzado un potente mensaje sobre Melody al ver el mensaje que la cantante había enviado a sus fans tras acabar en el puesto 24 en Eurovisión.

En esas palabras, la artista aseguraba estar "muy feliz y muy satisfecha" con su actuación: "Nosotros hemos ganado. El amor está por encima de todo. Y que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas, pero que viva el arte".

Pese a ello, la cantante afirmaba que se queda con "el amor, cariño y respeto" que todos los países han mostrado detrás de cámaras: "Estoy muy feliz, los bailarines son unas máquinas. Estoy muy contenta. Pero sí quiero dejar claro una cosa, que esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto que todos los países han mostrado detrás de cámara a nosotros y a nuestro trabajo porque estaban todo el mundo con la boca abierta".

Melody ha asegurado que España se ha volcado con ella al "100%" como demuestran los vídeos de varios estadios españoles. "Me han mandado no sé cuántos vídeos de estadios llenos para ver la actuación. Estoy muy satisfecha con la actuación y me parece que hemos hecho un gran trabajo", ha indicado.

Tras ver ese mensaje, Dioni ha escrito un mensaje tan breve como explícito: "Mi sobrina... una DIVA 🫶🏼".