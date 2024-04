Dos americanas prueban "snacks virales de España" comprados en las Islas Canarias: hay veredicto

La usuaria de TikTok @sofiaringvald ha publicado un vídeo, junto a una amiga, "probando snacks virales de España" comprados en las Islas Canarias, donde ambas se encuentran, y han opinado acerca de todos ellos.

Primero de todo, han mostrado unas patatas de la marca Lays con sabor a paprika, y ha habido unanimidad: "Las tenemos en Portugal y están muy buenas (...) En Estados Unidos no las tenemos. Están muy buenas. Me encantan".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En segundo lugar, un zumo Multifrutas de la marca Don Simon. Aunque no lo han calificado verbalmente, a una de ellas le ha gustado y a la otra no le ha convencido del todo. De hecho, lo único que ha dicho es que realmente solo tiene ganas de "probar" la Coca-Cola de limón Zero Azúcar, la que es de color amarillo.

Sobre esta bebida, la cual han probado muy "emocionadas", aunque en un primer momento no se han mostrado convencidas por la extrañeza del sabor, al final han dicho que es "realmente refrescante" y una de ellas ha llegado a calificar el producto de "genial" y "fantástico".

También han comprado las patatas Lays Campesinas: "Estas son mis favoritas y tampoco las tenemos en América. Están demasiado buenas. Me encantan. Les doy un 10 (de nota sobre 10). A las paprika un 8".

Para terminar, han elegido varios embutidos de marcas españolas como chorizo, queso o incluso jamón: "No hay nada como los embutidos. Está muy bueno".