Dos argentinas alucinan por el cobro del hielo en un bar de España: más comentarios que 'me gusta'

La joven argentina @Florenciarusso_ se estableció en España hace un tiempo y ha acudido junto a una amiga a un bar en España y le ha dejado gratamente sorprendida tras ver la cuenta que le han cobrado por el hielo extra.

El cobro extra fue por pedir un vaso con hielo para los cafés. "Gente, nos acabamos de pedir dos cafés con hielo, pedimos otro hielo más porque está muy caliente el café...", ha expresado justo antes de que le entrara la risa, señal de lo surrealista que le parecía la situación.

"Nos han cobrado 20 céntimos por el hielo", ha revelado su compañera, que también estaba por compartir con risa la anécdota. "No puede ser", han concluido, sin mucho más que decir al respecto pero dejando clara su opinión.

En los comentarios muchos se han dado cuenta de que no lo han hecho con mala intención y que solo han querido compartir su curiosidad por este hecho, pues no están acostumbradas. Es por eso que ha generado miles de reacciones (1.400), muchas más que el número de 'me gusta' (800), algo sorprendente en una red social como TikTok.

"No es gratis... El hielo se cobra desde siempre...", ha respondido una usuaria a otra que decía que en Andalucía sí. Ha generado un debate sobre en qué lugares se cobra o no el hielo extra, pero de forma respetuosa han intentado dejar claro que, al fin y al cabo, el hielo cuesta un dinero, así como limpiar el vaso que van a utilizar.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.