El 112 de Madrid avisa: es mejor que nunca dejes cargando el móvil en este lugar de tu casa

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha publicado una serie de importantes recomendaciones de seguridad relacionadas con los teléfonos móviles que pueden aplicarse también a otros dispositivos como tabletas.

El organismo ha subido a su cuenta de Instagram un vídeo en el que se ve la facilidad con la que se inicia un incendio dentro de una casa debido al mal funcionamiento de un móvil mientras está enchufado para que se cargue su batería.

La Agencia advierte al hilo de eso de que "el mal uso de las baterías al cargar nuestros dispositivos electrónicos, patinetes o bicicletas nos puede jugar una mala pasada".

Por eso, dice que los bomberos siempre aconsejan que se evite colocar los dispositivos al sol directo o cerca de algún aparato con calor, como el salpicadero del coche o sobre un radiador.

También es recomendable "durante su carga no colocarlos sobre la cama, sillas, sofás o cerca de cualquier material fácilmente inflamable como cojines o cortinas". "Realiza su carga siempre sobre superficies lisas no combustibles que permitan una fácil ventilación", pide la Agencia.

Es también importante, según el organismo, utilizar "siempre cargadores homologados, los que proporcione el propio fabricante o los que recomiende y evitar utilizar cargadores deteriorados".

Además, una vez que la carga ha sido realizada hay que desconectarlos de la red, algo que no cumplen multitud de usuarios. También piden que en caso de calentamiento se suspenda la carga de inmediato.

Los bomberos también recomienda una medida que en algunas ciudades como Valladolid s ya obligatoria: instalar detectores de humo en tu vivienda. "Son aparatos que emiten una señal al inicio de un incendio que dan el tiempo justo para actuar rápidamente, bien sofocando el incendio o bien evacuando con seguridad", explican.

"En monopatines o bicicletas eléctricas, realiza la carga al aire libre o cerca de espacios con ventana que faciliten la dispersión de los gases inflamables y/o tóxicos en caso de incendio", pide la agencia.