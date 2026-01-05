El actor Fernando Ramallo arrasa al pronunciarse así sobre la delicada situación que atraviesa su compañero Adrián Gordillo, 'El Mecos' de Aída
"No tengo ni para comer", admitió.
El 77% de los actores y bailarines en España ingresa al año menos de 12.000 euros y la mitad gana menos de 3.000 euros, según un informe presentado en 2024 por la Fundación de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE).
Eso supone en la práctica que una amplia mayoría de actores no pueden vivir solo de esa profesión, por lo que tienen que buscarse otros trabajos en paralelo o afrontar situaciones muy complicadas, como la que hizo pública en diciembre el actor Adrián Gordillo, conocido por su papel de 'El Mecos' de Aída.
Gordillo contó en Telecinco que está completamente arruinado porque hace mucho tiempo que no le sale ningún papel: "No estoy abajo, estoy en el infierno, pasándolo fatal. No tengo ni para comer. No quiero dinero, quiero trabajo para poder tener ese dinero".
"Tenía todo en mis manos, los mejores restaurantes, las mejores discotecas, los mejores amigos", contaba antes de admitir que se juntó con malas compañías: "La noche es muy mala".
Ahora, el actor Fernando Ramallo, conocido por papeles en series como Aquí no hay quien viva y Víctor Ros, ha lanzado un mensaje que está siendo muy comentado en TikTok y el que responde a todos aquellos que han dicho a Gordillo cosas como: "Pues vete a poner copas o vete a la recogida de la fresa o coge un cepillo y ponte a barrer las calles".
Una clave: el encasillamiento como actor
"Como actor y conociendo situaciones muy parecidas quiero hablar de este caso y de todas las variables, a ver si la gente que no se dedica a esto lo entiende un poquito más. Según dice Adrián, desde hace muchísimo tiempo no le llaman para castings de actor. Yo te lo explico: su papel era muy característico y cuando tú como actor en España haces un papel muy tipo es como que no hay mucha imaginación para que luego te llamen para otro tipo de papeles", explica Ramallo.
El actor subraya que en ese caso "tiene que coincidir que en la industria necesiten un personaje como el que hacía 'El Mecos' en Aída, que no es una cosa tan fácil porque esos personajes aparecen una vez cada cuántos años".
Segunda clave: falta de previsión
"Eso no es problema suyo. Al revés. Él lo ha hecho muy bien, se ha entregado al papel y lo ha hecho tan bien que se han creído que era como el papel. Pero lo que sí es problema suyo es intentar adelantarse a lo que podría ocurrir, que es que el teléfono dejase de sonar. Lo que sí se puede ocupar él es de haber sido previsor", admite el actor, que señala que sí podría haber "ahorrado o invertirlo para las vacas flacas".
"Según tengo yo visto son 46 capítulos y la serie acabó en 2013 y esos capítulos los haría en diferentes años. Son más de 11 años en los que el dinero de Aída tampoco le habrá llegado para tanto. No me creo que haya cobrado tantísimo por Aída. Ahí tenemos dos factores: un actor un poco encasillado y falta de previsión. Vivir la noche es muy caro y de esos momentos de disfrute temporal a la larga no te queda nada, solo recuerdos y una mordida importante en tu cuenta bancaria", subraya.
Tercera clave: joven y famoso
"Él era muy joven, muy famoso y adulándole todo el mundo. Eso es un cóctel que poca gente resiste, pero cuando te quedas sin trabajo esas personas huyen como ratas", destaca Ramallo, que recuerda que "los recolectores son gente que curran muchísimo y hacen trabajos esenciales y no lo puede hacer cualquiera, no son en absoluto trabajos fáciles".
"Primero porque son muy duros y muchos de ellos rozan la explotación. Y quién dice que a lo mejor Adrián no ha buscado de eso y a lo mejor no lo hayan aceptado. Dejad de hacer esos comentarios clasistas y de ignorantes", reclama.