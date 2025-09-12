El actor Norman Reedus compara Francia con España y dicta esta contundente sentencia

El actor Norman Reedus, conocido por su papel en The Walking Dead, ha expresado públicamente lo que piensa sobre España y ha dejado claro su amor por una zona en concreto de este país: Galicia.

"Me encanta España. Me gusta especialmente Galicia, es mi zona favorita, la costa da morte, toda esa zona, la comida, la arquitectura, la gente. Hay mucha pasión en España la gente quiere habalr contigo, quiere abrazarte, quiere seguir hablando, te quiere presentar a los actores o a quien sea", ha explicado el actor en la Cadena Ser.

"La forma de hablar, de dialogar, es muy diferente, no me di cuenta de lo diferentes que eran Francia y España hasta que viví y trabajé aquí. Aquí la paleta de colores es diferente, la pasión, la energía, la forma de hablar es diferente, todo es diferente", ha insistido antes de avisar: "Me gusta mucho estar aquí, de hecho quiero una casa en Galicia".

Esas palabras del actor han provocado una multitud de reacciones de todo tipo. Por ejemplo, un usuario señala: "A ver, Galicia tiene todo lo que ha dicho menos la pasión y calidez de las personas de allí. Eso te lo compro del sur pero del norte…. Si bien es cierto que el espectáculo visual, la naturaleza y la comida es maravillosa, pero tampoco podría elegir con todo lo que tenemos en España, somos unos afortunados".

"La mala suerte de que te hagan publicidad, lo que faltaba que nos llenásemos de turistas que suban el precio de la vida de gente humilde", dice otra persona.

"Soy extremeño y estuve en 2010 trabajando un año en Viveiro, mi suegro nacido en Xinzo de Limia y nada que ver con los comentarios que últimamente escucho últimamente a algunos gallegos, son gente amable, buenos amigos una vez entras en su círculo porque como buena gente del norte son más cerrados que en el sur, pero ese egocentrismo y esa supuesta superioridad no la entiendo", dice otro.