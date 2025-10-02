El alegato del Gran Wyoming que pone de vuelta y media a Israel: "Es algo así como el hijo tonto de la comunidad internacional"

Con todas las miradas puestas en el escandaloso asalto de Israel a los barcos de la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, el cual ha desatado las protestas de parte de la ciudadanía europea, el incio de El Intermedio no podía ser de otra manera que mencionando esta polémica situación.

Así, el Gran Wyoming ha arrancado su programa con un claro y directo alegato en favor de Palestina que ha dejado la conducta de Israel a la altura del betún, calificado directamente al país como "el hijo tonto de la comunidad internacional".

"Sea la hora que sea hay que acordarse de Gaza, y hoy como véis, nos acordamos más que nunca. Sí, nos acordamos más que nunca de Gaza porque nosotros también comemos, a nosotros también nos gusta la fruta, pero sólo la que contiene derechos humanos", ha comenzado diciendo el presentador, haciendo referencia a la famosa frase de "me gusta la fruta" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Bien, hemos decidido comenzar el programa de hoy con dos símbolos de la resistencia palestina, el pañuelo y la sandía, porque todos los días nos acordamos de Gaza, pero hoy hay que ir todavía un paso más allá y acordarse de la humanidad", ha continuado.

"Lo que está ocurriendo en Gaza no es ya un problema de los palestinos, es un problema de todos. Sí, de todos. Suyo también, señora. Póngase un poco las pilas y si se vuelve a dormir, se queda sin trozo de sandía", ha bromeado Wyoming, dirigiéndose a una persona del público.

"Todas las acciones criminales que ha cometido Israel en los últimos meses, desde el genocidio a la detención ilegal de la Flotilla, desde la cruel hambruna al bombardeo de países soberanos sin mediar provocación, son una agresión a la humanidad al completo", ha relatado el humorista.

"Se supone que vivimos en un mundo con leyes que regulan la convivencia entre los estados y que esas reglas son de obligado cumplimiento. Pues bien, de repente tenemos un país que es algo así como el hijo tonto de la comunidad internacional y que considera que las reglas son de obligado cumplimiento no van con él", ha afirmado.

"Que no tiene que respetar nada, que está por encima de las normas, que puede agredir, que puede destruir, que puede matar, que puede asaltar barcos en aguas internacionales generando una inestabilidad global que amenaza la paz mundial. Sí, un estado malcriado, consentido y absolutamente impune", ha criticado el presentador.

"Y, como os digo, eso es un problema grave para la humanidad, porque si de repente hay un país que puede hacer lo que le dé la gana sin ningún tipo de castigo. ¿Por qué no los demás? ¿Por qué no Rusia? ¿O Irán? ¿O China? ¿O Francia? ¿O qué sé yo?", ha preguntado de forma retórica.

"¿O Suiza? Bueno, a ver, Suiza es un ejemplo al azar. No me imagino a los suizos cometiendo un genocidio. Como mucho te matan de aburrimiento. Pues si seguimos permitiendo que Israel campe a sus anchas, el mundo se va a tomar por saco", ha concluido el presentador, añadiendo un toque de humor.