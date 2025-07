El 'american dream' se construía sin ladrillos: los estadounidenses, emocionados al descubrir cómo se construye en España

La usuaria @marsupidani ha citado un vídeo de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, en el que se puede ver a unos estadounidenses construyendo emocionados una estructura de ladrillos.

"Los yankis han descubierto los ladrillos", ha manifestado la tuitera en tono divertido, consiguiendo con su ocurrente broma más de 2,4 millones de visualizaciones, 93.000 'me gustas' y más de 300 comentarios.

"El día que popularicemos las persianas..."; "Cuando vean que la casa de ladrillos se aguanta los 500 tornados que tienen por año, van terminar jubilando la manera"; "Llegaron a la casa del tercer cerdito", han comentado algunos tuiteros.

"Casas que se caen con un soplido, calles sin aceras, sin contenedores de basura, no hacen pan por las mañanas, no hacen sobremesa, comen con las manos, no aprenden idiomas, van por ahí con armas, están sin civilizar", ha bromeado otro usuario.

Sin embargo, a la comunidad tuitera no le ha dado mucha tranquilidad el vídeo: "Pues como no encofre la estructura, que vaya pegando saltos sobre los ladrillos…"; "Yo viendo como la escalera se sostiene por la magia de la amistad".

"Cuando vean que se pueden hacer casas de ladrillos que aguantan más que la madera, van a flipar en multicolores", ha apuntado un internauta, a lo que @marsupidani le ha contestado: "No tengas prisa, dales 10 añitos más o así".