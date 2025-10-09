Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El aplaudido comentario de Borja Iglesias sobre los manifestantes propalestinos en La Vuelta: "Así es como se ve la conciencia"
El aplaudido comentario de Borja Iglesias sobre los manifestantes propalestinos en La Vuelta: "Así es como se ve la conciencia"

"Así es como se ve la conciencia", responde una usuaria a su alegato.

El futbolista Borja Iglesias. FOTO: Juan Manuel Serrano ArceJuan Manuel Serrano Arce

El futbolista y delantero español Borja Iglesias se ha hecho viral en las redes sociales una vez más por su alegato a favor de los manifestantes propalestinos en la celebración de La Vuelta durante una entrevista en Radioestadio Noche. 

Y es que, allí, le han recordado al futbolista que, cuando sucedieron todas aquellas protestas por Palestina durante La Vuelta, él se posicionó a favor de los manifestantes, en Onda Cero, para ser exactos. "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho", afirmó por aquel entonces el delantero del Celta. 

Tras refrescarle el momento, el futbolista volvió a dejar clara su posición. "Dije que me sorprendía más que nos sorprendiera más parar un evento deportivo que un genocidio (…) Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo (…) No hablo de ciclismo, hablo de lo que está pasando", ha afirmado, antes de comenzar a explicar lo que él pensaría si eso le hubiese afectado al fútbol de igual modo. 

"Obviamente que no quiero que alguien se meta delante de un ciclista y el ciclista se caiga", ha señalado, aunque ha dicho que, en su caso, "si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no metan el gol o me lo anulen, si eso ayuda". 

Sus palabras han sido admiradas por bastantes usuarios, que no han dejado escapar la oportunidad de compartirlo en sus redes sociales, como es el caso de la periodista @leylahamed, quien ha destacado la actitud del futbolista. "Así es como se ve la conciencia", ha comentado la misma. La publicación lleva ya más de 120.000 reproducciones y 3.000 'me gusta'. 

