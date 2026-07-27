Un bombero arrasa al señalar lo que ve ahora en la sociedad tras 25 años trabajando: "Es terrorífico"

El jefe de Unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, Jose Bolumar, ha contado en su perfil de X (@XeviBolumar) lo que se está dando cuenta que está ocurriendo actualmente a raíz de los incendios de estos últimos años y que no pasaba cuando empezó a trabajar.

"Llevo 25 años como bombero forestal y en estos años he visto muchas cosas pero lo que estoy viendo en los últimos cinco años es terrorífico y no me refiero al comportamiento del fuego si no a lo siguiente", ha comenzado diciendo Bolumar en un hilo de tuits que lleva ya tres millones de reproducciones.

Primero ha destacado los "bulos por todas partes" que hay. "Videos que no corresponden a los incendios citados. Informaciones claramente falsas con el único objetivo de crear confusión. Los ciudadanos ya no son capaces de distinguir la información cierta del bulo", ha explicado.

El segundo punto que este profesional ha apuntado en su hilo de tuits es el hecho de que hay grandes encontronazos políticos entre administraciones. "Todo se utiliza como arma política contra el adversario. Da igual si lo expuesto crea confusión en la población. El objetivo es conseguir destruir al otro", ha desarrollado Bolumar.

Finalmente, también ha querido subrayar que cada vez más "se pone en duda a los servicios de emergencias", algo que acarrea consecuencias que pueden ser peligrosas para la población que decide hacer la guerra por su cuenta sin seguir las instrucciones que dan los que realmente saben cómo afrontar estas situaciones. "Genera una sensación de desamparo en la sociedad que les impulsa a actuar sin seguir las indicaciones. Las consecuencias son heridos graves en la población civil", ha concluido.

La publicación de Bolumar, además de esos tres millones de reproducciones, también ha sumado ya más de 23.000 me gusta y ha sido compartido más de 2.000 veces.