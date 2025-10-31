El cartel que cuelgan en este bar sobre el pago con tarjeta va a traer mucho revuelo: "¿Legal o ilegal?"

Nuevo capítulo de polémicas en la hostelería por el cartel que han colgado en un local sobre el pago con tarjeta. Lo ha publicado el hostelero y activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como @soycamarero por su lucha a favor de los derechos y condiciones dignos de los trabajadores de hostelería, así como también critica a los clientes que no tienen un comportamiento ejemplar.

El cartel va a causar mucha polémica y en el tuit publicado por Soriano ha acumulado más comentarios que 'me gusta'. "Estimados clientes. Si opta por el pago con tarjeta, la comisión que le cobra el banco por su uso, la sumaremos a su consumición, la cual es del 0,50%. Atentamente, la dirección", indicaba el cartel.

"¿Legal o ilegal?", ha preguntado en X. El portavoz y director general de FACUA, Rubén Sánchez, ha respondido citando el tuit: "Ilegalísimo". En los comentarios ha habido de todo: "Esto en mi entorno no lo he visto, pero sí algo parecido: cobrar más barato si pagas en efectivo, que a fin de cuentas viene a ser lo mismo".

"A la segunda hoja de reclamaciones, este quita el cartel, pero rápido", ha respondido el usuario @ComboMortal. "Aunque fuese legal está mal, lo más profesional es incluir a priori ese recargo en el precio de la consumición. Lo mismo que se hace con consumibles, impagados, roturas, etc. Lo que se vende tiene que cubrir el coste de lo que no se vende, pero se utiliza para la venta", respondía el usuario Miguel.

¿Qué dice la ley?

La Organización de Consumidores y Usuarios, conocida como OCU, es ilegal cobrar un recargo por pagar con tarjeta. Esta norma fue publicada en el Boletín Oficial del Estado en 2014 con la Ley de Aprobación de Medidas Urgentes para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia.

Según estipula la Ley 8/2014, "se prohíbe expresamente que las empresas beneficiarias del pago trasladen cualquier tipo de gasto o cuotas adicionales por la utilización de tarjeta de débito o de crédito" al que sería, en este caso, el cliente.