El chef Andrés Torres señala lo que no hay que hacer en un restaurante con estrella Michelin: la primera ya provoca revuelo

El chef y periodista Andrés Torres (Barcelona, 1969), propietario del restaurante Casa Nova, que cuenta con una estrella Michelin, ha dado varios consejos sobre lo que NO hay que hacer en esos restaurantes y ha explicado el porqué, aunque ha generado algunos comentarios sobre algunas de las normas porque algunos usuarios las consideran muy extrañas o curiosas.

Las ha contado a través de un vídeo publicado en TikTok por @XperienceCaixabank. El chef, acompañado por el popularísimo actor Jordi Ríos, conocido por sus imitaciones de Sergio Ramos, Florentino Pérez, Donald Trump o Miguel Bosé, entre otros, han ido desgranando cada uno de los comportamientos.

Lo primero que ha comentado el chef Andrés Torres ha causado bastante polémica. Según ha revelado, no se puede ir al baño sin antes avisar al camarero. "¿Ir al baño sin avisar? ¿Qué piensa, que es el colegio?", ha comentado un usuario. Otros se han encargado de responderle y recordarle que en un restaurante de ese tipo los platos de comida son secuenciales: "Si te vas a hacer de vientre sin avisar, paras el ritmo de los platos y las temperaturas de los platos son claves, como las esferificaciones de helados".

Tiempo y temperatura ideal

Incluso el propio Jordi Ríos lo señala al final del vídeo: "Avisad si tenéis que interrumpir porque esta gente hace un currazo para que los platos salgan a tiempo y la temperatura sea ideal".

Tampoco se puede "pedir sal, no me pidas un refresco, pídete una buena botella de vino o un maridaje". "Cómete tu propia comida, no compartas con los comensales, la vas a disfrutar mucho más. No me mezcles los elementos, tienen una secuencia diferente que tienes que ir probando uno a uno", ha advertido.

Algunos usuarios no se han visto muy reticentes a estas normas: "Pediré la bebida que me apetezca e iré al baño las veces que tenga que ir, y ya que pago, me comeré el plato como quiera".