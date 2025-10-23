Lleva a su abuela a un restaurante caro y lo que le pide al camarero es para verlo dos veces

Los abuelos deberían ser eternos. Su amor incondicional, su paciencia, su naturalidad, su sinceridad y su humildad son algunas características que a muchos de ellos les definen.

Y muchos, marcados por la época que les tocó vivir en España y por las condiciones sociales que había en ese momento, no han podido vivir muchos de los lujos o de las experiencias que hoy sí que están al alcance de más personas.

Por eso, muchas veces los hijos o incluso los nietos intentan que sus abuelos puedan disfrutar de estas situaciones que por contexto ellos no han podido vivir, lo que hace que muchas veces su desconocimiento o su humildad dejen situaciones de lo más divertidas.

Esto es exactamente lo que le ha pasado a la familia de la usuaria de TikTok Candela Cazorla (@cande___2005), quien ha subido un desternillante vídeo junto a su madre y su abuela en el que las tres cuentan qué es lo que ha pedido la abuela de postre al ir por primera vez a un restaurante de alta gama.

"Pov: Llevas a tu abuela a un restaurante de alta gama", ha manifestado la usuaria al inicio del vídeo, el cual ha superado ya las 930.000 visualizaciones, los 128.000 'me gustas' y los 200 comentarios.

Sentadas las tres en la mesa del restaurante, le pregunta la nieta a su abuela entre risas: "¿Qué has pedido de postre tú?", a lo que la abuela responde: "melón".

"Que estábamos pidiendo y hemos pedido el bolsito de Alegal, que es una maestría repostera. Y cuando hemos dicho: 'Vamos a probar el bolsito de alegal' va mi madre y suelta: 'Pues a mí me vas a traer un trocico de melón'", ha contado la madre sin poder parar de reír. "Y espérate que iba a pedir sandía", añade la abuela con total sinceridad.

"Pobrecita, qué mona. Mi abuela haría lo mismo jajaja"; "A mi abuelo le dicen que no hay melón se levanta y se va"; "Podría ser mi abuela con el flan"; "Todas van con la misma configuración"; "Jajaja ¡La mía era de naranja! Son tan humildes", han comentado algunos usuarios.

"Fuimos a un estrella Michelín y el chef le pregunto a mi hija pequeña que qué quería comer y ellla dijo: huevos fritos con patatas"; "Con los precios que tienen la sandía y el melón ahora mismo, perfectamente podrían ser un postre gourmet", han relatado otros internautas.