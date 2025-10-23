Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lleva a su abuela a un restaurante caro y lo que le pide al camarero es para verlo dos veces
Virales

Virales

Lleva a su abuela a un restaurante caro y lo que le pide al camarero es para verlo dos veces

Los abuelos deberían ser eternos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @cande___2005@cande___2005

Los abuelos deberían ser eternos. Su amor incondicional, su paciencia, su naturalidad, su sinceridad y su humildad son algunas características que a muchos de ellos les definen.

Y muchos, marcados por la época que les tocó vivir en España y por las condiciones sociales que había en ese momento, no han podido vivir muchos de los lujos o de las experiencias que hoy sí que están al alcance de más personas.

Por eso, muchas veces los hijos o incluso los nietos intentan que sus abuelos puedan disfrutar de estas situaciones que por contexto ellos no han podido vivir, lo que hace que muchas veces su desconocimiento o su humildad dejen situaciones de lo más divertidas.

Esto es exactamente lo que le ha pasado a la familia de la usuaria de TikTok Candela Cazorla (@cande___2005), quien ha subido un desternillante vídeo junto a su madre y su abuela en el que las tres cuentan qué es lo que ha pedido la abuela de postre al ir por primera vez a un restaurante de alta gama.

"Pov: Llevas a tu abuela a un restaurante de alta gama", ha manifestado la usuaria al inicio del vídeo, el cual ha superado ya las 930.000 visualizaciones, los 128.000 'me gustas' y los 200 comentarios.

Sentadas las tres en la mesa del restaurante, le pregunta la nieta a su abuela entre risas: "¿Qué has pedido de postre tú?", a lo que la abuela responde: "melón".

"Que estábamos pidiendo y hemos pedido el bolsito de Alegal, que es una maestría repostera. Y cuando hemos dicho: 'Vamos a probar el bolsito de alegal' va mi madre y suelta: 'Pues a mí me vas a traer un trocico de melón'", ha contado la madre sin poder parar de reír. "Y espérate que iba a pedir sandía", añade la abuela con total sinceridad.

"Pobrecita, qué mona. Mi abuela haría lo mismo jajaja"; "A mi abuelo le dicen que no hay melón se levanta y se va"; "Podría ser mi abuela con el flan"; "Todas van con la misma configuración"; "Jajaja ¡La mía era de naranja! Son tan humildes", han comentado algunos usuarios.

"Fuimos a un estrella Michelín y el chef le pregunto a mi hija pequeña que qué quería comer y ellla dijo: huevos fritos con patatas"; "Con los precios que tienen la sandía y el melón ahora mismo, perfectamente podrían ser un postre gourmet", han relatado otros internautas.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 