El Chojín explica por qué no se siente español y es para que muchos se paren a pensar en ello

El rapero El Chojín ha hablado en la Cadena SER de la actualidad política, que pasa por el pueblo murciano de Torre Pacheco y el racismo que se ha despertado sobre cierta parte de la población de la localidad.

El cantante, nacido español y de madre española, ha hablado de su propia situación por su color de piel y ha admitido que a pesar de haber vivido aquí toda su vida no se siente español.

"No me siento español. Nací hace 48 años aquí, he vivido siempre aquí, he hecho todo aquí. He visto a Mayra Gómez Kemp en el Un, dos, tres, recuerdo el 12-1 de España contra Malta, y yo no me siento español porque no me han dejado ser español", ha admitido en La Ventana.

"Naces queriendo pertenecer a un grupo, pero cuando en ese grupo te están constantemente señalando como diferente, inevitablemente, tú mismo te apartas", ha añadido.

El rapero ha afirmado que no hay ningún lugar donde estas personas tengan un espacio, ni en la tele pública, ni en las privadas, ni en radios "ni en ningún sitio donde se dé voz a esos inmigrantes o a esos hijos de inmigrantes".

Y ha finalizado: "Solamente se les da voz cuando ha ocurrido algo negativo, de modo que la gente española, en general, no tiene ni idea de con quién está conviviendo, de modo que es mucho más sencillo deshumanizarlos".