Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El conductor de un coche increpa a un autobusero y su reacción es digna de empleado del mes y del año
Virales
Virales

El conductor de un coche increpa a un autobusero y su reacción es digna de empleado del mes y del año

"¡Qué paciencia tiene usted!".

Juan De Codina
Juan De Codina
El conductor de autobús, conocido como @elbodas.
El conductor de autobús, conocido como @elbodas.Getty Images / TikTok: @elbodas_ / Fotomontaje: HuffPost

Un conductor de autobús, que se hace conocer en redes sociales como @elbodas, ha relatado la anécdota en la que el conductor de un coche le increpó de forma agresiva y cómo reaccionó él, dando una auténtica lección digna de empleado del mes y del año.

Vivió una experiencia "desagradable" que, "por desgracia", muchas veces tienen que vivir los que trabajan todo el día en la carretera. Esta vez, a bordo del autobús iban alumnos de una escuela: contó unos 50 niños y cuatro profesores aproximadamente.

Como normalmente hace, iba circulando por la derecha y, como un camión de la basura estaba haciendo su trabajo, puso el intermitente y se mueve hacia el carril izquierdo, adelantándolo con toda la tranquilidad del mundo. Al volver a su sitio, a la derecha, un coche lo adelanta y, al llegar a un semáforo en rojo, se bajó del coche y empezó a increparle.

Fue tal el enfado que hasta las profesoras le dijeron: "¡Qué paciencia tiene usted!". Y aunque no se sepa el motivo del lío, el conductor reflexionó sobre por qué reaccionó con tanta paciencia.

Una reacción de aplauso... Y más si hay niños delante

"Mi obligación es su seguridad (en este caso, la de los profesores y alumnos), no estar discutiendo con el energúmeno este", ha comentado en primera instancia. Ha recomendado, en todo caso, no bajar del autocar bajo ninguna circunstancia: "Ni se te ocurra, tú tranquilo, en tu puesto de trabajo, impasible dentro de lo que puedes estar cuando alguien te increpa".

Se cansó de discutir y le pidió perdón porque estaba trabajando y llevaba niños: "Si tienes algo que decirme, mira, ¿ves el nombre del autocar? Busca dónde está la empresa y un día pasas por allí y hablamos, porque me estaba ya poniendo negro".

"Al final pasó el trámite, salió refunfuñando y ya está", ha concluido.

Qué se debe hacer en estos casos

El autobusero ha recomendado, por encima de todo, no bajar del automóvil: "Diga lo que diga. Tu puesto de trabajo está dentro de esta puerta y en el volante, ahí eres el capitán".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Y lo primero: "La seguridad de los que lleves, niños, mayores, adultos, ancianos... Hoy no ha sido la cosa tan bonita, pero tampoco estoy enfadado, a mí me la suda".

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos