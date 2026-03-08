El conductor de un coche increpa a un autobusero y su reacción es digna de empleado del mes y del año

Un conductor de autobús, que se hace conocer en redes sociales como @elbodas, ha relatado la anécdota en la que el conductor de un coche le increpó de forma agresiva y cómo reaccionó él, dando una auténtica lección digna de empleado del mes y del año.

Vivió una experiencia "desagradable" que, "por desgracia", muchas veces tienen que vivir los que trabajan todo el día en la carretera. Esta vez, a bordo del autobús iban alumnos de una escuela: contó unos 50 niños y cuatro profesores aproximadamente.

Como normalmente hace, iba circulando por la derecha y, como un camión de la basura estaba haciendo su trabajo, puso el intermitente y se mueve hacia el carril izquierdo, adelantándolo con toda la tranquilidad del mundo. Al volver a su sitio, a la derecha, un coche lo adelanta y, al llegar a un semáforo en rojo, se bajó del coche y empezó a increparle.

Fue tal el enfado que hasta las profesoras le dijeron: "¡Qué paciencia tiene usted!". Y aunque no se sepa el motivo del lío, el conductor reflexionó sobre por qué reaccionó con tanta paciencia.

Una reacción de aplauso... Y más si hay niños delante

"Mi obligación es su seguridad (en este caso, la de los profesores y alumnos), no estar discutiendo con el energúmeno este", ha comentado en primera instancia. Ha recomendado, en todo caso, no bajar del autocar bajo ninguna circunstancia: "Ni se te ocurra, tú tranquilo, en tu puesto de trabajo, impasible dentro de lo que puedes estar cuando alguien te increpa".

Se cansó de discutir y le pidió perdón porque estaba trabajando y llevaba niños: "Si tienes algo que decirme, mira, ¿ves el nombre del autocar? Busca dónde está la empresa y un día pasas por allí y hablamos, porque me estaba ya poniendo negro".

"Al final pasó el trámite, salió refunfuñando y ya está", ha concluido.

Qué se debe hacer en estos casos

El autobusero ha recomendado, por encima de todo, no bajar del automóvil: "Diga lo que diga. Tu puesto de trabajo está dentro de esta puerta y en el volante, ahí eres el capitán".

Y lo primero: "La seguridad de los que lleves, niños, mayores, adultos, ancianos... Hoy no ha sido la cosa tan bonita, pero tampoco estoy enfadado, a mí me la suda".