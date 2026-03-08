Una francesa que vive en España cuenta lo que piensan en su país de los españoles: es, sobre todo, por lo que ven en los restaurantes

La comunicadora y creadora de contenido francesa Sarah (@sarahcarc) lleva mucho tiempo viviendo en España, destacando un perfecto acento español que ha llamado mucho la atención de los usuarios en las redes sociales. En un vídeo publicado recientemente ha explicado lo que piensan los franceses de los españoles.

Las diferencias culturales, estereotipos y redes sociales crean una falsa imagen. Una frase que se le atribuía a Joseph Goebbels era que "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad" y eso pasa muchas veces en la concepción de cómo son los nativos de un país.

Lo primero que ha comentado es que los franceses piensan que los españoles "siempre duermen siesta", algo que en Francia nunca hacen: "Nadie se echa una siesta, nunca... Comer ahí una hora, media hora o una hora y cuarto, pero no da tiempo a dormir".

Sobre todo pasa al comer fuera, en lo que ha visto que en España te vas a las 13:00 y no vuelves a casa hasta las 17:00 (a veces, como poco): "Es muy raro para un francés saber que en España está esta 'pausa' de siesta".

Los españoles y el tono de voz

Sarah ha revelado que en Francia se piensa que los españoles gritan mucho, especialmente por el ruido que hay en sus restaurantes: "La gente habla muy fuerte. En Francia es muy complicado gritar en los restaurantes porque las mesas están muy pegadas".

Algo que no ha gustado a los españoles es que se piense que son maleducados, pero la razón de pensar así es "porque hablan de tú y no de usted".

"En Francia se exagera el tema de educación... Cuando un profesor entra a una sala con alumnos, estos se levantan hasta que el profesor diga: os podéis sentar".

Un último punto del que no se ha querido olvidar es que en Francia "mucha gente no diferencia las españolas de las latinas, para ellos son lo mismo... Ahí no los puedes defender, son peores que los americanos".