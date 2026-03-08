Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juan Carlos I cancela su viaje a Sanxenxo (Pontevedra) y permanece en Abu Dhabi, donde "se encuentra bien"
El padre de Felipe VI se "encuentra bien" de salud, está acompañado por su nieto Froilán, y la decisión de permanecer en el país reponde a motivos de seguridad ante la situación actual en Oriente Próximo.

El rey Juan Carlos I en las regatas de Sanxenxo en noviembre de 2025
El rey Juan Carlos I en las regatas de Sanxenxo en noviembre de 2025GJLD

Juan Carlos I ha decidido cancelar su viaje al municipio pontevedrés de Sanxenxo, a donde estaba previsto que llegase el próximo jueves, y permanecer en Abu Dhabi.

El padre de Felipe VI se "encuentra bien" de salud, está acompañado por su nieto Froilán, y la decisión de permanecer en el país reponde a motivos de seguridad ante la situación actual en Oriente Próximo.

Así lo trasladaron a Europa Press fuentes cercanas al exjefe del Estado, que indicaron que podría haber salido del país emiratí hace varios días, pero fue su propia decisión permanecer allí.

Estaba previsto que el rey Juan Carlos I recalase en Sanxenxo el próximo jueves, día 12 de marzo, para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad.

Su regreso generaba gran expectación mediática, ya que se produciría en un contexto marcado por la desclasificación de documentos relacionados con el 23F y la posibilidad de que Juan Carlos I volviese a residir en España.

