Mohammed-Amen Wattad, médico: "No tengo miedo al dolor al final de la muerte"
Sociedad

Mohammed-Amen Wattad, médico: "No tengo miedo al dolor al final de la muerte"

El médico alemán explica cómo apoya a las personas en fase terminal y a las que padecen cáncer.

Susana Pérez de Pablos
Vista del cáncer de hígado.Getty Images/Science Photo Libra

Mohammad-Amen Wattad es médico Jefe y director de la Clínica de Hematología, Oncología, Medicina Paliativa y Trasplante de Células Madre de la Clínica Alexianer Hochsauerland, ubicada en Meschede, Alemania. Este experto explica cuál es el dolor que se puede evitar y los métodos de trabajo descentralizados que usan en su clínica, según ha publicado Westfalenpost.

Los cuidados paliativos son especialmente importantes para él. Mejoran la calidad de vida de los pacientes con enfermedades incurables y progresivas. El Hospital Walburga dispone de seis camas para este fin. "Demasiado pocas", como bien sabe Wattad. La atención médica y de enfermería se centra en la detección temprana, la evaluación y el alivio del dolor, así como de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. También se apoya a los familiares.

Un equipo de enfermeras, médicos y religiosos trabajan juntos para lograrlo. "El dolor siempre es subjetivo", afirma. El objetivo es tratar a los pacientes para que estén libres de dolor en un plazo máximo de 48 horas. Pero la medicación por sí sola no siempre es necesaria. "A veces ayuda a las personas a resolver sus problemas financieros o personales". Por eso, los cuidados paliativos adoptan un enfoque interdisciplinario.

Por lo tanto, se opone rotundamente a apoyar activamente a las personas que se someten a suicidio asistido. Ese no es su enfoque, y ciertamente no es apropiado en un hospital católico. Sin embargo, la Red de Cuidados Paliativos de Sauerland, de la que también es miembro, abordó recientemente el tema. Unas 200 personas asistieron a su conferencia. El tema ha estado presente en la mente de la gente mucho antes del suicidio asistido de las gemelas Kessler . "No aceleramos la muerte", enfatiza el Dr. Wattad. "Pero ayudamos de muchas otras maneras". ¿Acaso él mismo teme al dolor? "¡No!", responde con firmeza, "mientras tenga un buen médico".

En oncología, su objetivo es brindar atención local de alta calidad a personas fuera de los grandes centros urbanos. "Muchas terapias ahora son posibles de forma ambulatoria. Los pacientes con cáncer ya tienen suficientes preocupaciones; es importante que no tengan que viajar 100 kilómetros", afirma.

Dependiendo del caso, este médico también invita a expertos externos a las conferencias digitales. "De esta manera, hablamos con todos los pacientes con cáncer antes de su tratamiento y el paciente recibe entonces una recomendación de tratamiento por escrito. "La información siempre debe ser proporcionada por el médico tratante", explica. Al mismo tiempo, si es necesario, se le asigna al paciente con cáncer un navegador oncológico que responde a las preguntas iniciales, lo acompaña durante la terapia y coordina las citas. "La oncología prospera gracias a las personas, no a las máquinas", concluye.

