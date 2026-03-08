Irán ataca Kuwait y Baréin, Israel bombardea Irán y Líbano, y China pide una tregua

Un niño sostiene una bandera iraní delante de una comisaría atacada por Israel y EEUU, el 4 de marzo de 2026, en Teherán (Irán).

La guerra en Oriente Medio continúa escalando. Irán afirmó en la madrugada de este domingo haber lanzado ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, mientras Israel intensificó sus bombardeos sobre Irán y Líbano.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, Teherán lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel y activos estadounidenses en la región. Entre los objetivos habría estado la base estadounidense de Arifjan, en Kuwait, que según el medio fue alcanzada por misiles de precisión.

Las autoridades kuwaitíes informaron de disparos de misiles y una oleada de drones, que provocaron incendios importantes en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y en la sede de la Institución Pública de Seguridad Social. El Ministerio del Interior confirmó además la muerte de dos militares kuwaitíes mientras realizaban tareas de seguridad.

Por su parte, Baréin también denunció ataques iraníes cerca de una base militar estadounidense. El Ministerio del Interior señaló en la red social X que “la agresión iraní tiene como objetivo una instalación cerca de Mina Salman”, un puerto que alberga una base militar de Estados Unidos.

Los países del Golfo denuncian una escalada

Los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) calificaron los ataques como una “peligrosa escalada” del conflicto. El secretario general del organismo, Jasem Mohamed Albudaiwi, condenó lo que describió como “nefastos ataques iraníes contra infraestructuras” en Kuwait y Baréin, asegurando que reflejan una estrategia de Teherán para “desestabilizar la seguridad y la estabilidad en la región”.

Las acusaciones llegan pese a que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país ha decidido poner fin a los ataques contra países vecinos, salvo que sean utilizados como plataforma para atacar a Irán.

Israel intensifica sus bombardeos en Irán

Mientras tanto, el Ejército israelí anunció una nueva oleada de ataques contra objetivos militares iraníes. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los bombardeos alcanzaron depósitos de combustible en Teherán utilizados por las fuerzas armadas iraníes para operar infraestructura militar.

También aseguraron haber atacado aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán, además de sistemas de detección y defensa aérea que, según Israel, representaban una amenaza para su aviación.

Irán asegura haber capturado soldados estadounidenses

En paralelo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó que varios soldados estadounidenses han sido capturados durante el conflicto.

El dirigente iraní acusó además a Washington de ocultar sus bajas, aunque no proporcionó detalles sobre el número de militares detenidos ni sobre el lugar en el que habrían sido capturados.

Nuevos ataques en Líbano

Israel también continuó su campaña militar en el Líbano. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, al menos 25 personas murieron durante la noche del sábado al domingo en ataques en el sur del país y en la capital, Beirut.

El Ejército israelí afirmó haber llevado a cabo un “ataque preciso” en Beirut contra comandantes de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní encargados de operaciones en Líbano. El grupo chií Hizbulá aseguró por su parte que mantiene enfrentamientos directos con tropas israelíes cerca de la localidad fronteriza de Aitaroun.

Mientras tanto, el canciller chino, Wang Yi, ha pedido un cese inmediato de las operaciones militares en Oriente Medio para "para prevenir una escalada y la expansión de la guerra".