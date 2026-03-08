Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Policía noruega investiga una fuerte explosión cerca de la embajada de EEUU en Oslo
Global
Global

La Policía noruega investiga una fuerte explosión cerca de la embajada de EEUU en Oslo

Por ahora, no está claro qué ocurrió exactamente ni quién podría estar detrás de la explosión. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Alemania, Berlín, bandera en la Embajada de los Estados Unidos de América
Alemania, Berlín, bandera en la Embajada de los Estados Unidos de AméricaGetty Images/Westend61

La Policía de Noruega investiga una fuerte explosión registrada en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Oslo. Por el momento, no se han detectado víctimas, aunque el incidente ha provocado daños menores en el edificio y un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Las autoridades noruegas han desplegado numerosos efectivos para asegurar la zona mientras se investiga lo sucedido. Por ahora, no está claro qué ocurrió exactamente ni quién podría estar detrás de la explosión, aunque las autoridades han pedido cautela antes de sacar conclusiones precipitadas. 

"La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EEUU", explicó la Policía noruega, que advirtió que aún "no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Según recoge EFE, se ha inspeccionado el área para comprobar que no haya más objetos peligrosos y para tratar de identificar a los posibles responsables o personas que puedan estar implicadas.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos