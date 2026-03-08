La Policía noruega investiga una fuerte explosión cerca de la embajada de EEUU en Oslo

Alemania, Berlín, bandera en la Embajada de los Estados Unidos de América

La Policía de Noruega investiga una fuerte explosión registrada en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Oslo. Por el momento, no se han detectado víctimas, aunque el incidente ha provocado daños menores en el edificio y un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Las autoridades noruegas han desplegado numerosos efectivos para asegurar la zona mientras se investiga lo sucedido. Por ahora, no está claro qué ocurrió exactamente ni quién podría estar detrás de la explosión, aunque las autoridades han pedido cautela antes de sacar conclusiones precipitadas.

"La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EEUU", explicó la Policía noruega, que advirtió que aún "no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados".

Según recoge EFE, se ha inspeccionado el área para comprobar que no haya más objetos peligrosos y para tratar de identificar a los posibles responsables o personas que puedan estar implicadas.