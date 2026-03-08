Un medio francés habla sobre la postura de Sánchez en la guerra de Irán y lo define con estas tres palabras

"El anti-Trump europeo". El medio francés 'Le Soir' ha analizado la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán (que lleva ya más de una semana) y su enfrentamiento político con Donald Trump, llegando a describir al líder español como "el anti-Trump europeo".

"El presidente del Gobierno español se ha opuesto firmemente al presidente estadounidense en relación con la guerra en Irán. Estas contundentes palabras, si bien no son compartidas por todos los países europeos, no lo marginan", señalan en el subtitular del artículo, titulado 'Pedro Sánchez, el anti-Trump europeo'.

El artículo, firmado por la periodista Agathe Decleire señala que el dirigente socialista ha adoptado una posición mucho más firme que la mayoría de líderes europeos frente a la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán. "El español se distingue de otros europeos y occidentales, que son menos claros y firmes en sus posiciones", afirman.

Según recogen desde el propio artículo, incluso pocas horas después de los primeros ataques israelíes y estadounidenses, el jefe del Ejecutivo español llegó a rechazar "la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel".

Esta postura contrastó con la de otros países europeos, cuyas declaraciones se centraron, especialmente, en condenar los ataques iraníes en represalia, sin mencionar directamente a Washington o Tel Aviv en la declaración conjunta de los 27.

De hecho, según el artículo, solo España y Eslovenia intentaron incluir esas referencias. "Solo España y Eslovenia, dos países liderados por coaliciones de centroizquierda, quisieron incluirlos, según reveló una fuente europea", señalan.

Finalmente, el reportaje también plantea que la posición del presidente español puede tener una motivación interna. Es decir, con un Gobierno en minoría y varios escándalos de corrupción que afectan a su entorno, presentarse como la 'némesis' de Trump (como señalaban en el FT) podría tener efectos electorales positivos para el socialista.

"Su gobierno es minoritario, los escándalos de corrupción implican a varios de sus allegados, y su Partido Socialista Obrero Español (PSOE), según algunas encuestas, va por detrás del conservador PP (...) En una España donde ocho de cada diez personas creen que Donald Trump es un peligro para la paz mundial, posicionarse como la 'némesis' del republicano podría generar impulso electoral", sentencian.