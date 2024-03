El consejo de una profesora a los padres para controlar el uso de sus hijos en internet 

La profesora y creadora de contenido en YouTube María Jesús Villanueva, conocida popularmente como Susi Profe, tiene más de 1,5 millones de seguidores entre padres, alumnos y profesores a los que ayuda a diario a resolver problemas y a explicar el temario relacionado con las Matemáticas, la Física o la Lengua.

Este jueves, para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas, la docente fue entrevista en La Ventana de la Cadena Ser y, entre otras cosas, resolvió dudas de cómo trabajar y estudiar.

Durante la conversación, le han preguntado por los consejos que daría a las familias de cara a que sus hijos no se distraigan cuando entran en YouTube a verla y puedan acabar en otro contenido.

"Mi consejo es para los padres, creo que yo que soy madre y lo voy a intentar. Luchar por el momento en el que se acceda a internet sea en casa en una habitación en la que puedas pasar, como el salón, y lo puedes ver. Es muy difícil y en mi colegio aportamos ideas para dar esta lucha y a los padres hay que enseñarles muy bien", ha explicado.

La docente también añade que ha empezado a hacer unas sesiones de estudio porque "los chavales me decían en los directos que nos dices técnicas y trucos para estudiar pero no consigo ponerme o siempre me distraigo".

"Entonces lo que hemos hecho es que nos ponemos en directo, yo con ellos y ellos conmigo con tiempos de estudio y tiempos de descanso. Ya que tengo el canal en un medio que puede ser peligroso rescatarles y decirles que se pueden organizar", ha resumido.