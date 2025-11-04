Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El doctor César Carballo deja claro lo que opina de Vicente Vallés tras verlo en directo
El doctor César Carballo deja claro lo que opina de Vicente Vallés tras verlo en directo

El inmunólogo, rostro de la pandemia, sigue opinando en redes sociales. 

Álvaro Palazón
César Carballo y Vicente VallésEL HUFFPOST/ ANTENA 3

El popular médico César Carballo, conocido por sus numerosas apariciones en televisión a raíz de la pandemia, ha querido opinar del presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, tras ver uno de sus programas en directo. 

Vallés, que también se prodiga en el mundo literario con El rastro de los rusos muertos, Operación Kazán, Trump y la caída del imperio Clinton y La caza del ejecutor, ha revolucionado el informativo en España aportando análisis editorial a todas las noticias del día, algo que no solía ser habitual aquí y sí en Estados Unidos.

Ahora, el urgenciólogo y comunicador sanitario, ha opinado del periodista y de su labor profesional al frente de uno de los informativos más vistos del día, con permiso de Sandra Golpe y su Antena 3 Noticias 1. 

"Da gusto oírle hablar, atiza a todos, a todos sin distinción, y es la voz de muchos españoles que estamos hartos de políticos incompetentes, ineptos, sinvergüenzas y chupópteros. Lástima no tener más periodistas de este tipo en nuestros medios", ha señalado Carballo.

En los comentarios, como siempre en la red social de Elon Musk, hay de todo: los hay que muestran su apoyo a Vallés y los que dicen que está escorado a un lado. 

Carballo saltó a la fama en la pandemia y se convirtió rápidamente en uno de los rostros de la crisis sanitaria en los medios de comunicación, sobre todo por salir en los programas de Iker Jiménez en Cuatro y Telecinco.

De hecho, hace un año, el propio Carballo puso un mensaje similar al que ha dejado de Vicente Vallés pero hablando de Iker Jiménez: "Toda una jauría mediática, sale en masa a echarle en cara, todo lo que en estos años de carrera se han tenido que tragar: El éxito de ser alguien valiente, transgresor e independiente". 

"Cabeza bien alta amigo Iker Jiménez, qué mala es la envidia! Millones contigo", añadió entonces el urgenciólogo en X, donde tiene más de 140.000 seguidores. 

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

