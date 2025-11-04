El doctor César Carballo deja claro lo que opina de Vicente Vallés tras verlo en directo

El popular médico César Carballo, conocido por sus numerosas apariciones en televisión a raíz de la pandemia, ha querido opinar del presentador de Antena 3 Noticias 2, Vicente Vallés, tras ver uno de sus programas en directo.

Vallés, que también se prodiga en el mundo literario con El rastro de los rusos muertos, Operación Kazán, Trump y la caída del imperio Clinton y La caza del ejecutor, ha revolucionado el informativo en España aportando análisis editorial a todas las noticias del día, algo que no solía ser habitual aquí y sí en Estados Unidos.

Ahora, el urgenciólogo y comunicador sanitario, ha opinado del periodista y de su labor profesional al frente de uno de los informativos más vistos del día, con permiso de Sandra Golpe y su Antena 3 Noticias 1.

"Da gusto oírle hablar, atiza a todos, a todos sin distinción, y es la voz de muchos españoles que estamos hartos de políticos incompetentes, ineptos, sinvergüenzas y chupópteros. Lástima no tener más periodistas de este tipo en nuestros medios", ha señalado Carballo.

En los comentarios, como siempre en la red social de Elon Musk, hay de todo: los hay que muestran su apoyo a Vallés y los que dicen que está escorado a un lado.

Carballo saltó a la fama en la pandemia y se convirtió rápidamente en uno de los rostros de la crisis sanitaria en los medios de comunicación, sobre todo por salir en los programas de Iker Jiménez en Cuatro y Telecinco.

De hecho, hace un año, el propio Carballo puso un mensaje similar al que ha dejado de Vicente Vallés pero hablando de Iker Jiménez: "Toda una jauría mediática, sale en masa a echarle en cara, todo lo que en estos años de carrera se han tenido que tragar: El éxito de ser alguien valiente, transgresor e independiente".

"Cabeza bien alta amigo Iker Jiménez, qué mala es la envidia! Millones contigo", añadió entonces el urgenciólogo en X, donde tiene más de 140.000 seguidores.