Vicente Vallés no puede ser más claro y habla así sobre el futuro de Pedro Sánchez

El periodista Vicente Vallés ha apuntado que puede ser reelegido el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las próximas elecciones generales. Lo ha he hecho en una entrevista concedida al diario El Mundo para hablar de su segunda novela, La caza del ejecutor.

Al ser preguntado directamente por si cree en que pueda existir esa posibilidad en los próximos comicios nacionales, el presentador de Antena 3 Noticias ha sido rotundo: "Perfectamente. Los sondeos que se hacen ahora, suponiendo que estén bien hechos, reflejan lo que pasa hoy y no lo que va a pasar cuando falten 15 días, una semana, un día o una hora para votar".

"Las campañas electorales mueven mucho voto en España y Pedro Sánchez es muy hábil también a la hora de movilizar el voto de izquierdas que pudiera estar desilusionado por todo lo que ha pasado esta legislatura", ha asegurado.

Vallés ha avanzado que va a hacer la misma campaña que hizo en 2023, cuando el PSOE llegaba de ser barrido por el PP dos meses antes en las municipales y las autonómicas. "Aunque perdió las elecciones, acabó gobernando, que es lo que realmente le interesa. Eso se puede reproducir en unas próximas elecciones si repite la campaña que ya hizo: 'Oiga, como no me voten a mí, va a gobernar el PP con Vox'", ha descrito.

El periodista, entonces, ha señalado que con ese mensaje pasa todo el peso a su electorado trasmitiéndoles el mensajes de "ustedes verán si se quedan en casa absteniéndose o vienen a votar y evitarlo", algo que "ya le funcionó una vez".

Vallés también ha sido preguntado por lo que ha hecho mal el PP y ha destacado que el crecimiento de Vox es algo que le ha venido bien y que él ha promocionado: "Sánchez ha contado con una ventaja muy grande que, además, él ha alimentado, que es el crecimiento de Vox. No hay un sector político al que más le interese el crecimiento de Vox que a la izquierda".

"Eso está permitiendo al PSOE poder hablar siempre del riesgo de que la extrema derecha alcance posiciones de poder. Eso moviliza mucho a la izquierda y es un montante de votos que le puede sostener en las próximas elecciones también. Por eso, insisto en que veo un buen momento para Pedro Sánchez", ha apuntado.

Finalmente, sobre esas palabras que pronunció en El Hormiguero sobre esta idea de que Sánchez está en un gran momento, Vallés ha insistido en que se debe a que "ha conseguido en estos años romper algunas líneas que se suponía que no se podían traspasar en España como, si se llega a normalizar como parece, que se pueda gobernar sin que haya mayoría parlamentaria que sustente al gobierno porque así los socios parlamentarios que le hicieron presidente ya no sirven para nada, no tienen ningún poder".

Vallés ha rematado diciendo que "si tú consideras que puedes gobernar simplemente con que te hagan presidente en una investidura y a partir de ahí puedes prescindir del Parlamento, que es exactamente lo que está ocurriendo, entonces estás en tu mejor momento porque puedes gobernar solo, que es lo que quería y lo que está haciendo".