'El Drogas' recuerda qué hizo la noche que murió Franco y para algunos será el mejor resumen posible de aquel día
"Era interesante que el dictador dejase ya de funcionar".

Rodrigo Carretero
Enrique Villarreal, 'El Drogas', durante un concierto en Albacete.GETTY

El músico Enrique Villarreal, más conocido como 'El Drogas', que fue líder de la reconocida banda Barricada, ha recordado lo que hizo la noche en que murió el dictador Francisco Franco y es un testimonio en el que seguramente se reconocerán numerosos españoles que tenían su edad en aquel momento.

'El Drogas' tenía 16 años aquel 20 de noviembre de 1975, del que están a punto de cumplirse 50 años, y recuerda que "la noche que se dio oficialmente por muerto a Franco" él estaba "haciendo quinto de Bachiller". 

"Fue un día acojonante porque en los periódicos salía en primera página 'Franco ha muerto'. Lo que dijo el Arias Navarro, que fue el carnicerito de Málaga", recuerda el músico en un vídeo que ha distribuido la cuenta de Instagram lanochequemuriofranco.

"Estuve celebrando la historia. Tanto con los compañeros de clase, porque entonces ya surgía el Comité Estudiantil navarro y otro tipo de asociaciones de izquierda relacionadas con la enseñanza, como en casa, porque mis padres vienen de la historia obrera y era interesante que el dictador dejase ya de funcionar", recuerda 'El Drogas'. 

Un 21,3% de españoles que añoran a Franco

El 50 aniversario de la muerte del dictador se celebrará en medio de un debate sobre el franquismo que se ha abierto con uno de los últimos estudios del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), que refleja que para 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

Unos datos a los que se ha referido, por ejemplo, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova, que ha sido visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas.

"Una tiranía de 40 años"

Casanova ha puesto el foco en ese 21% que añora el franquismo para empezar dejando claro que "se puede, se debe, ser crítico con la democracia actual". Luego ha sido contundente: "Otra cosa es que más del 21% de la población española considere que fue 'buena' o 'muy buena' una tiranía de cuarenta años, de vencedores sobre vencidos, una trama de lealtades, corrupción y terror. La fuerza de la mentira".

Según datos del CIS, en cualquier caso, la mayor parte de los encuestados cree que el modelo político actual es "mucho mejor o mejor" que el franquismo. Sin embargo, hay otro dato preocupante: un 17,3% de los españoles considera que la democracia es "peor o mucho peor" que los años en los que el miedo y la imposición era la norma.

