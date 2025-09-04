Este es el puesto de España en el 'ranking' de inteligencia mundial

En el ranking de países más inteligentes del mundo —sí, eso existe— España saca un 50,3 sobre 100. Así lo establece el Índice de Inteligencia, según el cual España ocupa el puesto 20º del listado, como recoge Europa Press.

Hong Kong es quien lidera la clasificación y se sitúa como el país más inteligente del mundo con una puntuación de 94 puntos sobre 100. Así lo refleja una investigación de TradingPlatforms, que ha analizado los últimos resultados disponibles de las pruebas PISA de la OCDE en Ciencias, Matemáticas y lectura para 77 países (resultados de 2022). También ha considerado el número total de publicaciones científicas per cápita en 2024, así como el cociente intelectual promedio de estos países.

Tras Hong Kong, completan el top 10 de países más inteligentes Singapur, Suiza, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Islandia, Dinamarca, Australia y Canadá.

El estudio desvela que, a pesar de tener el cociente intelectual más alto de Europa (102,3) y una producción investigadora considerable, España se ve frenada por un rendimiento "mediocre" en las pruebas PISA 2022 de la OCDE, con una puntuación media de 477 puntos en matemáticas, lectura y ciencias. Como resultado, el país ocupa el puesto 20 a nivel mundial, con una puntuación combinada de inteligencia de 50,3/100.

Los jóvenes españoles obtuvieron una media de 477 puntos en la prueba PISA 2022 de la OCDE en lectura, Matemáticas y Ciencias, al igual que otros tres países: Hungría , Lituania e Italia. Los estudiantes españoles obtuvieron los mejores resultados en la prueba de ciencias (485 puntos), mientras que en Matemáticas obtuvieron 473 puntos y en lectura, 474.

Las universidades y agencias de investigación españolas producen una gran cantidad de materiales de investigación, con un total de 3.870 publicaciones en ciencias naturales solo en 2024.

Si bien esto sitúa a España en el 11º puesto mundial en número de trabajos de investigación, al ajustar el dato per cápita, solo produce aproximadamente 80,8 trabajos de investigación por cada millón de habitantes, ligeramente por debajo de Francia (89,3) y Estados Unidos (91,9), lo que sitúa al país en el puesto 25º del mundo en el ranking per cápita.

Los españoles tienen de media un cociente intelectual de 102,3, superando la media mundial en 2,3 puntos, convirtiéndose en el país con el cociente intelectual más alto de Europa.

El informe recopila datos del World Population Review, los resultados de la OCDE PISA 2022, los datos de Nature Index Research Leaders de 2024 y el International IQ Test para generar un conjunto de datos consistente y comparable para 77 países a partir de tres dimensiones medibles: rendimiento estudiantil, producción científica de alta calidad y capacidad cognitiva medida.

Cada indicador se convierte a una escala de 0 a 100 mediante una estandarización transparente de mínimos y máximos, y luego se promedia (con ponderaciones iguales) para obtener la puntuación general de inteligencia de cada país.