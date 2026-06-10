Miguel Ríos es honesto tras ser preguntado si está decepcionado por todo lo que pasando alrededor del PSOE

El cantante Miguel Ríos fue uno de los invitados de este martes al programa Al cielo con ella, que conduce Henar Álvarez en TVE. Junto al músico granadino, que acudió para hablar de su gira El último vals, también fueron entrevistadas las actrices Kira Miró, Toni Acosta y Carmina Barrios.

Durante la conversación con el autor de himnos como Bienvenidos, la presentadora quiso saber si se sentía decepcionado por todo lo que está ocurriendo alrededor del PSOE, con los casos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como toda la trama que hay alrededor de la figura de Leire Díez. "Siempre has estado muy ligado al PSOE. ¿A ti te han decepcionado?", le preguntó.

"Yo he estado muy ligado al PSOE como simpatizante y claro, el primero que me desilusionó fue Felipe González", comenzó diciendo el invitado, antes de que Álvarez le dijera que Loles León fue la primera que "metió a Felipe González en la nevera". "¿Felipe está dentro? Ya me lo quitó Loles, qué cabrona", bromeó el cantante provocando las risas tanto de la propia presentadora como del público que se daba cita en el plató.

A partir de ahí, Ríos ya prosiguió argumentando su respuesta: "¿Sabéis qué pasa? Cuando tienes una ideología progresista es muy difícil admitir que los tuyos hagan lo que harían los contrarios. Eso da mucha rabia, mucha pena, mucha intranquilidad y se sufre mucho porque nosotros somos la parte significada de la izquierda".

"Entonces, claro, encontrarte gente como Ábalos o como Santos Cerdán y estos tíos que han desdicho la fe socialista haciendo cosas horribles, la verdad es que te apena mucho. A mí me corta muchísimo, pero mi ideología no la voy a cambiar", remató el que es una de las grandes leyendas de la música y del rock en español.