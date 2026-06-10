Rozalén responde a las críticas tras su actuación ante el papa: "La parte oscura de la institución es de sobra conocida y es indefendible"

La visita del papa León XIV a España está dando lugar a momentos históricos e imágenes para el recuerdo, pero también polémicas y numerosos comentarios por el despliegue artístico, cultural y político que se le está dando al pontífice.

Desde la vigilia del sábado en Madrid, el papa ha recibido en prácticamente cada acto una o varias actuaciones en directo. Lo hicieron el musical Godspell de Antonio Banderas, los grupos Siloé o Hakuna (que han repetido este martes en Barcelona), pero también nombres como David Bustamante o Diana Navarro, que cantaron el himno compuesto para la visita de León XIV, Alzad la mirada, este lunes en el Santiago Bernabéu.

Pero si hubo un homenaje a la cultura y el deporte en Madrid que acaparó todas las miradas fue el de este domingo en el Movistar Arena, bajo el nombre de 'Tejer redes' donde se dieron cita nombres como la bailaora Sara Baras, el actor Antonio Banderas o las deportistas Carolina Marín y Teresa Perales.

Allí se subió al escenario Rozalén, que interpretó el tema Y busqué. Su interpretación fue de lo más comentado en redes sociales ya que a muchos les impactó que una cantautora que se ha mostrado comprometida ideológicamente con distintas causas sociales que van desde la memoria histórica de las víctimas del franquismo al feminismo o los derechos LGTBIQ+ actuase ante el líder de la Iglesia católica.

Tras los comentarios, la artista ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde ha recordado su vínculo con la Iglesia católica, que se extiende desde sus inicios en la música cantando en parroquias al vínculo especial a través de su padre, que ejerció como cura durante 10 años.

"Gracias a quienes habéis entendido lo simbólico y lo reparador que ha sido para mí y para mi familia que alguien como yo cante frente al papa. Soy hija de un sacerdote secularizado tras diez años por enamorarse de mi madre", ha comenzado diciendo en su texto, antes de recordar todas las labores sociales y culturales que realizaba su padre.

"Un sacerdote que, en los años 70, dirigía obras de teatro, coros de música, organizaba las liguillas de fútbol entre los pueblos de la sierra, revisaba los derechos laborales en los campos de trabajo y la vendimia... además de acompañar en la fe", ha relatado.

Además ha recordado que los referentes de su padre en la iglesia eran figuras asociadas a la lucha por los derechos humanos como el obispo salvadoreño Óscar Romero o el papa Juan XXIII. "Un hombre de paz y mediador. A mi padre le dolía el mundo. Murió con su vocación intacta. Cuanto más sé de él más me sorprende su humanidad", ha añadido.

Asimismo, la artista de Letur (Albacete) ha dejado claro que sus creencias las ha mantenido en paralelo a su carrera artística. "Soy hija de una mujer que se aferra a sus creencias para mantenerse viva y con ilusión. La iglesia de mi barrio fue la que me puso a cantar, a actuar, a meterme en voluntariados, a tener conciencia social, a ser inclusiva. Me inculcó la fuerza del asociacionismo y la comunidad. En los proyectos de cooperación en los que llevo colaborando desde hace años en Latinoamérica y África he perdido la cuenta de la gente luminosa que he conocido que se deja la piel y se la juega por los demás", ha recordado.

Eso sí, no ha omitido la "parte oscura de la institución" porque, tal y como recuerda, es "de sobra conocida y es indefendible". "Son escalofriantes los casos de pederastia. Ni comparto sus posturas ante el papel de la mujer, el colectivo LGTB, aborto, muerte digna... Sí me gusta la posición antibelicista, la preocupación por la IA y la empatía ante los inmigrantes", ha añadido y ha destacado la postura del pontífice en otras causas como su posición "antibelicista, la preocupación por la IA y la empatía ante los inmigrantes".

La cantautora ha recordado que, cuando le llegó la propuesta de la diócesis madrileña, lo primero que pensó fue en su familia. "Pensé en el privilegio de cantar mi mensaje ante una de las personas más influyentes del planeta. Pensé en mi familia... Y por supuesto pensé en mi padre. Ha sido como honrarle por los años que sé que fueron duros para él", ha enfatizado.

"Sé que no tengo que car explicaciones, pero me apetece compartirlas. Aprendo con los años que no es justo generalizar. Solemos quedarnos con la parte superficial de las cosas, pero tantas veces rascando un poquito, logramos comprendernos", concluye en su comunicado, donde deja claro que ha recibido numerosas críticas por su actuación. "Al menos estos días estamos dialogando y reflexionando mucho. Eso siempre es positivo. Un abrazo gigante", cierra su mensaje.