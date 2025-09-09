El dueño de un bar no se puede creer esta hoja de reclamaciones: "Pasado el rato nos tuvimos que reír"

Las hojas de reclamaciones son esenciales para los consumidores, que pueden registrar quejas sobre el servicio, los productos o sobre alguna situación desagradable que se haya producido en el local en cuestión.

Una vez registrada, la administración de turno puede intervenir y esclarecer qué ha ocurrido y tomar partido.

Una administración que a buen seguro se quedará sorprendida cuando revise la hoja de reclamaciones que le pusieron a un local y que ha recogido en su cuenta de X Soy Camarero.

Básicamente se han quejado de que en una fiesta de cumpleaños sacasen la tarta con las velas apagadas. En la queja se puede leer que se lamentan del tema de las velas y añaden un "vaya fiesta sorpresa". Además piden "un poco de más profesionalidad y empatía" dejando claro que "no volveremos más".

La parte del restaurante se explica: "No fue una reseña fue una queja que nosotros aún estamos flipando. El restaurante está cerca de la playa hace un airecillo que se agradece tener abierto (nadie se quejó) pero la mala suerte que se apagan las velas cuando nos acercamos a la mesa a más con nuestra buena fe de ponerle un 50, ya que ella ni traía velas. Le hicimos el favor y se apagaron con un poco de brisa".

Y prosigue: "Pues ahí va la queja que es para reírse, aunque nosotros pasamos un mal rato con la mala educación de la clienta. No sé si esto es para compartir pero nosotros ya pasado el rato nos tuvimos que reír".

En los comentarios, muchos piden que se sancionen este tipo de reclamaciones y se fijan en la forma en la que está escrita: "Alguien que en un documento oficial utiliza "+" como si fuera un SMS debería ser obligado a repetir Lengua de 1° de EGB".

"¿La queja era al restaurante o al viento?" y "Habría que sancionar reclamaciones absurdas que solo saturan el sistema tontamente" dicen en redes.

"Pobre persona. Festejó un cumpleaños. Lo hizo en una restaurante a orillas del mar. El cumpleaños fue en verano. Y lo único que puede ver es que las velas llegaron apagadas por el viento. Me da pena, imaginen cómo evalúa su vida día a día", dice uno de los mensajes más señalados.