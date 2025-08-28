Una señora se queja de que no puede entrar con su mono a un bar: el dueño, tras el shock, da una respuesta ejemplar

El mundo de las reseñas en Google en bares y restaurantes es apasionante. Ahí la gente miente —también dice la verdad—, vuelca sus frustraciones, explica cómo ha sido su comida... pero nada al nivel de lo que viene a continuación.

Una mujer se ha quejado en Google de que no le han dejado entrar en un bar con su mono titi al hombro: "Sitio no recomendado, a las 15:30 acudir a este sitio porque hace tiempo vi que dejaron entrar un perro en su local".

"Hoy me apetecía visitar este local el cual iba con mi mono en el hombro (titi pigmeo) cuando el dueño del local me vio entrar con él me prohibió la entrada diciéndome que no iba a entrar con mi mono de muy malas maneras", ha explicado.

Según la mujer, el mono es inofensivo y no haría daño a nadie: "La próxima vez asegúrese de poder dejar entrar a un animal si quiere que su negocio le vaya bien, de lo contrario, irás a la ruina".

El dueño, después del shock, ha respondido a la mujer: "Vayamos por parte, señora, porque la verdad que aún sigo en shock. Lo último que me esperaba en esta vida es que en mi negocio se presentará alguien con un mono en un hombro".

"Por un momento, pensé en preguntarle si era usted la hermana de Marco. Sentimos mucho que su mono titi no pudiera disfrutar de nuestra comida pero le voy a recordar algunas cosas. Nuestros camareros sirven cañas, no plátanos. Las mesas son para clientes, no para alguien que las use como jungla", ha comentado el empresario.

"No sé cómo explicarle a su mono, o dígale usted, que no puede subirse en la barra. Nuestros clientes vienen a disfrutar de la comida, no a preguntarse si un mono le puede robar sus croquetas. Y por último, su mono no llevaba ni DNI ni certificado de vacunación, le aseguramos que la decisión no fue personal, solo que no aceptamos ese tipo de animales. Si un día decide volver sin su mono, será bienvenida con los brazos abiertos", ha finalizado.

Y ha añadido un postdata para enmarcar: "Déle un poco más de potasio, lo vi muy delgado".

En los comentarios a la publicación la gente no da crédito a que esto haya podido ocurrir en España donde, según comentan, es ilegal tener un mono de mascota.