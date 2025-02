El economista Julen Bollain da la campanada con su respuesta a las palabras de Shakira sobre España, "país socialista" 

Shakira lleva días dando de qué hablar por la sutil pero significativa modificación que ha hecho de una de sus canciones durante un concierto en Brasil.

Allí, la cantante colombiana cambió una parte de Don’t Bother de una forma que muchos han interpretado como un evidente dardo hacia su expareja, Gerard Piqué, y, de paso, hacia España.

La letra original de ese tema, de 2005, decía: "Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista". Pero en ese concierto de Brasil Shakira cantó: "Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista".

Entre las miles y miles de reacciones que ha provocado esa modificación está la del popular economista Julen Bollain, que ha escrito: "Lo de Shakira sería gracioso si no fuera porque vino a la España de Rajoy, que no era precisamente socialista, y fue condenada por no pagar impuestos".

"Admitió el fraude a Hacienda, aceptó una pena de tres años de cárcel y una multa de 7,3 millones de euros. Que no vuelva", ha sentenciado Bollain, cuyo mensaje ha recibido en apenas dos días más de 7.000 'me gusta'.