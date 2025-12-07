El empresario José Elías cuenta cómo evalúa el compromiso de sus trabajadores y Julen Bollain da la réplica más sonada

El empresario multimillonario José Elías, propietario de La Sirena y fundador de Audax Renovables, se ha convertido en protagonista esta semana tras desvelar la táctica que él suele utilizar para tratar de comprobar el compromiso de sus nuevos trabajadores con la empresa.

En una charla en el canal de YouTube Búscate la vida, ha explicado que no le suele gustar nada lo que se hacen en muchas entrevistas de trabajo antes de contratar a alguien.

“Yo hago una cosa muy bien en mis equipos que es identificar patrones”, ha contado, antes de recriminar la pregunta que le hicieron a una persona en Turquía para trabajar en una de sus empresas, La Sirena.

“En la entrevista, una de las preguntas que le hicieron al tío este era si era más de montaña o de mar, para entrar en La Sirena. Es una pregunta de mierda", ha contado, antes de reconocer que "huele a pregunta trampa" y que el entrevistado seguro que opina que él viene "aquí a currar" o a "bailar las sevillanas". "Pues yo paso de esas preguntas”, ha reconocido.

Pero, acto seguido, José Elías ha detallado la táctica que sí suele utilizar con sus nuevos empleados. "Yo te ficho. Tú me vienes y me vendes la moto. Acto seguido, el sábado a las 11 de la noche. El primer sábado que vas a trabajar. Te llamo y cuento los tonos que tardas en responderme", ha añadido.

"No quiero nada. Sólo quiero llamarte. Ahí ya me estás respondiendo implícitamente cuál es tu nivel de implicación conmigo. Ahí no me vas a poder engañar. Vas a estar totalmente sugestionado", ha razonado.

Al ver sus palabras, el economista Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo, y profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, no ha dudado en reaccionar en la red social X con dos frases rotundas. "Capitalismo del siglo XXI con mentalidad de amo del siglo XVIII. Eso no es implicación, sino esclavismo laboral", ha recriminado.