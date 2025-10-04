José Elías, sobre el futuro del empleo con la IA: "Un fontanero cobrará 50, 60 o 200 euros la hora"

El rápido y casi imparable desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una importante preocupación para muchas personas que piensan que más pronto que tarde la 'máquina' podría dejarles sin trabajo.

A esa nueva realidad del mercado laboral se ha referido recientemente el multimillonario español José Elías, propietario de la cadena de supermercados La Sirena y fundador de Audax Renovables.

Elías pronostica que la IA va a traducirse en una reducción de los puestos de trabajo especialmente en aquellas profesiones en las que el mercado se encuentra saturado de trabajadores.

Según el empresario, a través de la Inteligencia Artificial se podrán automatizar procesos que en estos momentos realizan empleados. Como consecuencia, una de las principales funciones de los empleados será supervisar el trabajo que realiza la IA. Ello significa que el número de trabajadores, al no tener que realizarse las tareas desde cero, se reducirá de manera considerable.

En concreto, el fundador de Audax Renovables señala que algunas de las profesiones que se verán más afectadas en el futuro por la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral serán la ingeniería, la arquitectura o la abogacía.

Las profesiones que se verán beneficiadas por la IA

Sin embargo, José Elías identifica otras profesiones que, por el contrario, se verán beneficiadas por la IA. Según el multimillonario, serán aquellas basadas en trabajos manuales, en las que pese al desarrollo de la Inteligencia Artificial, el número de profesionales continuará siendo muy escaso para lo que el mercado laboral demanda.

En ese tipo de trabajos, automatizar procesos a través de la IA llevará mucho más tiempo (si es que es posible), por lo que, a diferencia de otras profesiones más digitalizadas, no se producirá una pérdida de puestos de trabajo.

Algunos ejemplos de esos profesionales que saldrán beneficiados por la entrada en el mercado laboral de la Inteligencia Artificial son los electricistas o los fontaneros. De hecho, José Elías cree que, en el futuro, "un fontanero cobrará 50, 60 o 200 euros la hora".