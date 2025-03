El error "imperdonable" en el vestido de Mikey Madison que ha visto una experta en costura

La experta @asundominguezmoda ha dado que hablar en TikTok al explicar por qué el vestido de Dior que llevó Mikey Madison a los Oscar tiene un error "imperdonable" de patronaje.

La actriz, que ganó el Oscar a mejor actriz por su papel en Anora, llevó este vestido hecho para ella por Dios inspirado en otro del año 1956: "Hasta aquí todo bien. Te puede gustar o no, me da igual. Es imperdonable que hecho a medida y alfombra roja, que es un sitio donde se va a ver en el mundo entero hayan cometido este error de primero".

Ha comentado que ella no les deja a sus alumnas ir con una falda así: "No es una obra maestra porque es una réplica y segundo porque está pequeño. Cuando le está tan pequeño no puede ser elegante".

Para @asundominguezmoda este error es imperdonable por ser hecho a medida y se ha fijado en las bolsas que hace el vestido a la altura de la cadera: "Eso es porque el vestido le está pequeño. Le hace falta dos centímetros más en la cadera".

"No es nada elegante, no le queda bien. Por eso este vestido, que podría ser el más bonito de la noche, se ha convertido en madre mía qué está pasando cómo están cometiendo estos errores", ha