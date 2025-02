El escritor Quim Monzó, harto de lo que ocurre en muchos restaurantes: dice que si lo tienen, él no va

Salir a comer y a cenar a restaurantes, sobre todo en las grandes ciudades de España, se ha convertido en un plan que muchas veces cuesta llevar a cabo. Después de la pandemia hubo una especie de boom y para ir a la mayoría de locales de Madrid o Barcelona hace falta reserva.

Pero aún hay más. Se han multiplicado los restaurantes que, para hacer una reserva, piden al comensal un número de cuenta para cobrar una señal que se quedará en el negocio si los clientes no se presentan.

Este nuevo método que se ha implantado en la hostelería patria tiene un poco hasta las narices al escritor catalán Quim Monzó, que así lo ha expresado en su perfil oficial de X (antes Twitter).

"Fins al barret dels restaurants on, per poder anar-hi, has de reservar i, per reservar, els has de dir el número de targeta de crèdit pel morro", que viene a decir que está hasta los mismísimos de los restaurantes donde, para poder ir, tienes que reservar y para reservar les tienes que dar el número de la tarjeta de crédito por el morro.

Tal y como ha dicho en algunas de las respuestas a la publicación en la red social de Elon Musk, la solución que ha tomado es la de no ir a estos locales que tengan esta forma de proceder con los clientes.