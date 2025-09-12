El repaso de Silvia Intxaurrondo a Miguel Tellado por su tuit sobre Charlie Kirk no deja de compartirse
Menos de dos minutos donde no se deja nada.
El tuit de Miguel Tellado tras la muerte de Charlie Kirk sigue dando que hablar en los programas de actualidad. El número 2 del PP se preguntó que qué pasaría si en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas.
"¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?", se ha preguntado Tellado en un mensaje en X con más de un millón de personas alcanzadas.
"Si ya ha pasado. En este país ya ha pasado. Le ha pasado a Yolanda González y le ha pasado a Carlos Palomino. Ya le ha pasado a dos personas", ha señalado la presentadora de La Hora de La1.