El ganador de 'Supervivientes' cobra el premio y deja un mensaje a Mazón cuando ve lo que paga del tramo autonómico

El pasado mes de junio la vida de Borja González dio un cambio radical y se proclamó ganador de Supervivientes, llevándose un premio de 200.000 euros. Ahora, varios meses después, ha compartido lo que le ha llegado a la cuenta y cuánto se ha llevado Hacienda del montante total.

De los 200.000 totales, le han ingresado 162.000, es decir, ya ha pagado 38.000 euros. Ahora tiene que pagar el tramo autonómico de la Comunidad Valenciana, otros 50.000 euros.

Por lo que del total del premio le han quedado limpios unos 112.000 euros.

En un vídeo medio en broma medio en serio en TikTok, González ha dejado varios mensajes a políticos por los impuestos que ha tenido que pagar a raíz de ganar el concurso de Telecinco.

Ha explicado que si fuese de Madrid, Murcia o Galicia podría pagar 10.000 euros menos por el tramo autonómico. "A ver, quiero pensar que es por lo bien que se gestionan las catástrofes en Valencia", ha dicho a cuenta de la DANA, adjuntando un vídeo del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

"Vamos que me pongo un poco tonto y me toca pagar por haber ganado. Pero ojo, no me quejo, que sé que el dinero de nuestros impuestos en España se utiliza muy bien", ha añadido, con palo a Sánchez y adjuntando el vídeo donde el presidente dice "si necesitan más recursos que los pidan".

Por último, ya de broma total, ha dicho que está contento porque quería una casa con piscina y un coche y ya lo tiene, aunque ambos sean de juguete.

En los comentarios, muchos le dicen que ganar 112.000 euros por estar tres meses en una isla sin hacer nada no está tan mal. Otros señalan que les parece injusto tener que pagar casi la mitad del premio en impuestos.