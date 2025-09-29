El gesto de Mazón en un acto que ha indignado a Gabriel Rufián: "Miserable, mentiroso y reincidente"

Monumental cabreo el de Gabriel Rufián en X al ver una imagen de Carlos Mazón lanzando besos al aire en un acto del Partido Popular en Murcia junto al resto de barones del partido y con Alberto Núñez Feijóo como cabeza de cartel.

Todo a cuenta de que la Comunidad Valenciana vuelve a estar en alerta roja por lluvias cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia por la DANA que causó la muerte de 227 personas.

"Valencia suspende las clases en zonas inundables y en las pedanías afectadas por la dana por la alerta naranja por lluvias", decía este domingo una alerta lanzada a la red social de Elon Musk de Eldiario.es

"Y Mazón en Murcia lanzado besos. Miserable, mentiroso y reincidente", ha escrito el dirigente de ERC citando el mensaje de la alerta. Un mensaje que supera los 11.000 'me gusta' en pocas horas.

Pero Rufián no ha sido el único en criticar que Mazón estuviese en Murcia en lugar de en la Comunidad Valenciana poniéndose al frente de las acciones para evitar una tragedia como la del año pasado.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido muy crítico a la hora de definir la labor de Mazón. "¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?", ha dicho Puente citando un tuit de la AEMET donde lanza un aviso rojo por lluvias torrenciales en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

"No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón…en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta", ha dicho Puente después como respuesta a todas las críticas por parte de la derecha española y por parte de numerosos tertulianos en medios de comunicación.

Joan Baldoví, dirigente de Compromís, ha sido igual de duro o más: "Para mí es una de las personas más inmorales y más cínicas que conozco. Con previsión de alerta roja, él estaba lanzando besos al aire".