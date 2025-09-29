La comentadísima reacción de Óscar Puente al ver a Mazón en Murcia y no Valencia en pleno temporal 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado que hablar en X por su mensaje dirigido al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por estar en Murcia en un congreso del Partido Popular en lugar de su región cuando está a punto de llegar otro temporal cuando hace justo un año de la tragedia de la DANA.

"¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?", ha dicho Puente citando un tuit de la AEMET donde lanza un aviso rojo por lluvias torrenciales en Cataluña y en la Comunidad Valenciana.

"Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes. ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil", reza el mensaje que ha citado Puente.

Esta publicación de Puente ha generado un importante revuelo en la red social de Elon Musk y ya es objeto de tertulia en numerosos programas tanto de radio como de televisión.

"No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón…en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta.", ha dicho Puente como respuesta a todas las críticas por parte de la derecha española.

El presidente alicantino ha vuelto a ser objeto de críticas por no estar presente en la Comunidad Valenciana y estar en un acto de partido en Murcia con el resto de barones del PP.

Su presencia en este acto ha generado múltiples críticas, como las de Joan Baldoví, líder de Compromís: "Para mí es una de las personas más inmorales y más cínicas que conozco. Con previsión de alerta roja, él estaba lanzando besos al aire".

En otro tuit, Puente ha dicho: "Mazón no ha tenido ni la decencia, ni el decoro, ni la vergüenza torera de HOY, AL MENOS HOY, aparecer por allí. Les importa todo un carajo. Se ríen en la cara de la gente sin el menor pudor".