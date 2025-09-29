Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La comentadísima reacción de Óscar Puente al ver a Mazón en Murcia y no Valencia en pleno temporal
"No os enfadéis los fachitas". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Puente y Mazón en un actoEFE/Biel Aliño

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado que hablar en X por su mensaje dirigido al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por estar en Murcia en un congreso del Partido Popular en lugar de su región cuando está a punto de llegar otro temporal cuando hace justo un año de la tragedia de la DANA. 

"¿Ha reservado ya mesa en el ventorro Mazón?", ha dicho Puente citando un tuit de la AEMET donde lanza un aviso rojo por lluvias torrenciales en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. 

"Peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes. ¡Puede haber inundaciones y crecidas repentinas en cauces! Siga las recomendaciones de Protección Civil", reza el mensaje que ha citado Puente. 

Esta publicación de Puente ha generado un importante revuelo en la red social de Elon Musk y ya es objeto de tertulia en numerosos programas tanto de radio como de televisión. 

"No os enfadéis los fachitas, que Mazón está al pie del cañón…en Murcia, preparando los dispositivos por si hace falta.", ha dicho Puente como respuesta a todas las críticas por parte de la derecha española. 

El presidente alicantino ha vuelto a ser objeto de críticas por no estar presente en la Comunidad Valenciana y estar en un acto de partido en Murcia con el resto de barones del PP. 

Su presencia en este acto ha generado múltiples críticas, como las de Joan Baldoví, líder de Compromís: "Para mí es una de las personas más inmorales y más cínicas que conozco. Con previsión de alerta roja, él estaba lanzando besos al aire".

En otro tuit, Puente ha dicho: "Mazón no ha tenido ni la decencia, ni el decoro, ni la vergüenza torera de HOY, AL MENOS HOY, aparecer por allí. Les importa todo un carajo. Se ríen en la cara de la gente sin el menor pudor". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 