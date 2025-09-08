El Gran Wyoming no duda en calificar a Trump con una palabra que lo dice todo: "Esto es una puta distopía"

El Gran Wyoming ha sido el primer entrevistado en el estreno de la nueva temporada de Salvados en LaSexta. El presentador de El Intermedio ha hablado sobre los nuevos discuros que impreganan la sociedad y ha puesto de ejemplo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha calificado de forma clara.

"La realidad que estamos viviendo la gente todavía no se ha enterado. Esto es una puta distopía", ha apuntado durante la entrevista. "Tú haces hace diez años una película donde el presidente de Estados Unidos es un gilipollas como este y no te lo compra nadie, porque es impensable", ha rematado.

"Un tío que dice: 'Las mujeres no hay ningún problema, las coges del coño y te las llevas donde quieras con un billete en la mano' ¿Ese tío puede llegar a ser presidente de una nación?", ha reflexionado. "Habría que tener unos requisitos elementales, para empezar no ser un gilipollas, y lo segundo una educación elemental", ha afirmado.

De esta forma, El Gran Wyoming ha señalado que se "está transmitiendo una pedagogía social que es: nosotros los dirigentes somos violentos, somos agresivos y mentimos. Y están transmitiendo un mensaje peligrosísimo a la sociedad".

"Y yo lo he notado, muchísimo, en unos años: de que la gente te mira raro a que te llamen hijo de puta o que te insulten. Esto es nuevo", ha asegurado.