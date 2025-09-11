El Gran Wyoming se pronuncia demoledor sobre Mazón: "Creíamos que el problema era su ausencia"

El Gran Wyoming ha arrancado El Intermedio con aplausos y dejando al público atónito por la información que estaba dando. De repente, nada más empezar, ha empezado a hablar de un equipo de fútbol mongol, el Tuv Azargannud, catalogado como el peor de la historia, tras haber recibido 111 goles en 9 partidos durante la temporada 2024.

Pero luego ha soltado la gran bomba, porque ha pasado a referirse personalmente al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y a todo su equipo por la gestión durante la DANA, que se cobró cientos de vidas.

"Tras la nefasta gestión de la DANA, creíamos que los principales problemas fueron la ausencia y las mentiras del presidente Mazón, pero poco a poco hemos ido conociendo que todo su equipo hace aguas", ha expresado el presentador, refiriéndose a la noticia de este jueves sobre Susana Camarero.

La jueza de Catarroja, que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA, ha citado como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. "La que el día de la DANA abandonó la reunión del CECOPI para irse a una entrega de premios, le podían haber dado uno a la mejor interpretación por hacer creer a los valencianos que era un cargo público responsable", ha defendido.

"Todo esto viene a demostrar que lo de Valencia fue un fallo sistémico, culpa de un equipo lleno de incompetentes que no estaban preparados para gestionar una situación de emergencia como aquella, y de irresponsables, capaces de ausentarse de su puesto para acudir a un evento en mitad de una catástrofe que tuvo las consecuencias que todos conocemos", ha afirmado Wyoming, siendo muy contundente.

"Yo les recomiendo a todos que fichen por el equipo mongol, seguro que allí son titulares, y tal como pinta la cosa, me temo que aquí solo van a estar en el banquillo... En el de los juzgados", ha rematado.