El gurú que llevó a Sánchez a Moncloa menciona a Carlos Alsina en su libro: su reacción cuando se entera, oro puro

Carlos Alsina ha entrado, como es costumbre, en el plató de Espejo Público para hablar de actualidad con Susanna Griso. El presentador de Más de Uno, en las mañanas de Onda Cero, le ha preguntado a la periodista por el libro de Iván Redondo, el gurú que llevó a Pedro Sánchez al palacio de la Moncloa.

Casi al acabar la charla, Alsina ha preguntado a Griso por el libro llamado El manual, cuya presentación ha sido recientemente. "Bien, bien. Ahora hablaremos del libro. Nos dio un titular, nos dijo que no descarta volver a la política. No sé si es que tiene una oferta en firme o no o simplemente está en posición de".

En el libro cuenta Redondo que dejó la política porque le detectaron un problema de corazón, donde tenía un gran agujero y tuvo que pasar por quirófano, y eso le derivó en una depresión, algo que hasta ahora no había verbalizado.

En ese momento, Griso le dice a Alsina que Iván Redondo le cita en el libro varias veces. "¿Para mal?", ha dicho bromeando. "No, para bien. Viene a decir que te escucha todas las mañanas".

Ha explicado también Carlos Alsina que este viernes tendrá a Iván Redondo en su programa y podrá hablar con él de su libro.

La vuelta de Redondo

Iván Redondo tenía el sobrenombre en los medios de comunicación de "El Rasputín de Pedro Sánchez", es decir, su persona de máxima confianza y jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Muchos consideran a Redondo —que estuvo en el Gobierno de 2018 a 2021— pieza clave dentro de la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Sánchez al poder en 2018.

Antes de hacerlo con Pedro Sánchez, Iván Redondo fue asesor de líderes del Partido Popular, incluyendo a Xavier García Albiol en Badalona y a José Antonio Monago en Extremadura.

En el libro, como recoge Servimedia, Iván Redondo reconstruye el ejercicio personal y profesional del poder desde dentro, a partir de hechos reales y sin elementos de ficción. El libro combina testimonio, ensayo y una visión sobre España con vocación de servicio público.