El Juez Castro sentencia como nadie en televisión antes a Felipe González: "Me causa repugnancia"

El juez Castro, conocido por su papel en el Caso Noos, que llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarín, se ha despachado en Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en TVE, contra Felipe González como pocos se han atrevido.

El magistrado ha hablado de la imputación del Fiscal General y ha afirmado que le causa "repugnancia Felipe González". Sobre por qué le pasa esto, ha añadido que el expresidente del Gobierno de España "nunca fue un socialista auténtico".

Para Castro, González "hizo la apariencia, se presentó con el ropaje de socialista y a lo mejor, en según qué momento, se lo creyó": "A poco que se consolidó dejó de ser socialista y ahora de socialista no tiene nada".

No es la primera vez en pocos días que el juez Castro da que hablar con sus palabras. Hace unos días, con motivo de la apertura del año judicial, dejó una clara sentencia sobre la salud de la judicatura.

"Yo, en primer lugar, tengo que decirte Jesús que siento vergüenza. Vivimos en un país de locos. Cuando el presidente del Gobierno dijo que hay jueces que hacen política y políticos que administran justicia, desenterraron el hacha de guerra los dos colectivos conservadores de este país: el judicial y el político", afirmó.

El juez Castro comentó, también con Cintora, que "se decidieron a atacar algo que dijo Pedro Sánchez, pero la realidad anterior presente y previsiblemente la futura, se encargará de darle la razón". "Ya me diréis que 10 vocales, curiosamente, es una coincidencia, fueron designados a propuesta del PP. Es una coincidencia", señaló.

"El fiscal General podía pensarse que debía de haberse apartado si hubiera sido investigado por un delito de narcotráfico y de eso algo sabe el señor Feijóo que era íntimo amigo de Marcial Dorado", aseguró también.