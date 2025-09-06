Estas palabras del juez Castro sobre lo que ha ocurrido en la apertura del año judicial se comparten sin parar

El juez Castro ha hablado abiertamente de lo que ha sucedido en el arranque del año judicial tras las críticas de una parte de los jueces y fiscales por la presencia del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a la espera de sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Tras ver la tensión que se ha vivido este viernes, con Felipe VI presente, ha hablado desde el programa de Jesús Cintora, Malas Lenguas, para dejar clara su opinión: "Yo, en primer lugar, tengo que decirte Jesús que siento vergüenza. Vivimos en un país de locos".

"Cuando el presidente del Gobierno dijo que hay jueces que hacen política y políticos que administran justicia, desenterraron el hacha de guerra los dos colectivos conservadores de este país: el judicial y el político", ha señalado.

El juez Castro ha recriminado que "se decidieron a atacar algo que dijo Pedro Sánchez, pero la realidad anterior presente y previsiblemente la futura, se encargará de darle la razón". "Ya me diréis que 10 vocales, curiosamente, es una coincidencia, fueron designados a propuesta del PP. Es una coincidencia", ha indicado.

"El fiscal General podía pensarse que debía de haberse apartado si hubiera sido investigado por un delito de narcotráfico y de eso algo sabe el señor Feijóo que era íntimo amigo de Marcial Dorado", ha expresado.

El magistrado ha destacado que "el fiscal ha sido investigado y acusado con muchos reparos". "Se ha añadido algo que a instancias de La Moncloa había actuado el fiscal. Era tan aberrante eso que hasta la Sala de Apelaciones que acabó dándole la razón, le hizo quitar esa mención de La Moncloa", ha razonado.

"El que un magistrado diga que todo esto obedece a La Moncloa, ya le resta credibilidad y parcialidad. Hago mías las palabras del fiscal General. Yo confío en que la justicia de bien dictamine en su favor, porque no tiene sentido que se le acuse de desvelar un secreto que ya no era un secreto", ha sentenciado.