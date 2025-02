El milmillonario José Elías cuenta por qué antes iba siempre vestido de traje y ahora ya no

José Elías, el milmillonario de Badalona que ha conquistado como nadie a los jóvenes gracias a sus vídeos en las redes sociales, ha explicado en uno de sus publicaciones cortas por que ya no lleva traje como consejo a una mujer que iba vestida de forma muy seria.

Ha explicado en una de sus mentorías que él cuando montó su primera empresa siempre vestía de traje y que por eso ahora no lleva ni traje ni camisas: "No soy el más alto del mundo, como es evidente, y he tenido cara de niño toda mi vida".

Por eso, a los 20 años, cuando trabajaba de ingeniero y tenía que mandar tenía que hacerse respetar llevando traje porque la gente pasaba de él: "Al final, tú vistes así súper seria y llevas como un paraguas delante para que la gente te mire de reojo".

Por último le ha dado el consejo de vestir de forma natural y de mostrarse como realmente es para poder vender su producto: "Lo que estás haciendo está súper guay. Entonces yo me mostraría tal y como soy. Ser natural, como eres e intentaría vender un producto cercano y de proximidad y un servicio de calidad".